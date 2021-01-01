Соломия Витвицкая попала в ДТП: подробности аварии

Телеведущую госпитализировали вместе с подругой.

Ведущая проекта «Вражаючі історії ТСН» Соломия Витвицкая попала в дорожно-транспортное происшествие, пишет Telegram канал dtp.kiev.ua.

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Как сообщает источник, грузовик, которые ехал впереди резко затормозил перед микроавтобусом, чем стал виновником аварии.

Отметим, что ДТП произошло ночью на Рыбальской набережной. Телеведущая находилась в машине вместе с подругой, которая и была за рулем. Витвицкая отделалась ударом головы об сиденье, а ее подруга переломом ноги.

После случившегося приехала карета скорой помощи, которая провела обследовала потерпевших, а ведущей даже сделали МРТ.

К слову, оба водителя обвиняют скутериста, который, по их словам, создал аварийную ситуацию. Впрочем, он свою вину отрицает.

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