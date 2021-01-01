Маша Ефросинина рассказала, как чуть не потеряла дочь

Украинская телеведущая Маша Ефросинина шокировала жуткой историей о дочери Нане.

Маша Ефросинина instagram.com/mashaefrosinina

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В своей программе «Экзамен» во время интервью с Наталкой Денисенко телезвезда призналась, что едва не потеряла свою дочь. Как оказалось, несчастный случай произошел с ее дочерью 12 лет назад во время отдыха на горнолыжном курорте в Австрии. Тогда Нане было 5 лет.

«Она разбилась на лыжах. Она лежала, и у нее со шлема стекала кровь из головы. Она не двигалась, и я думала, что это конец. Но ее спасли. Шлем, кстати, спас. Хребет был невредим, все остальные конечности были повреждены. Мы провели несколько месяцев в клинике. Все, что я помню, — я сожгла всю одежду, в которой была Нана, но оставила шлем, который ее спас», — рассказала Ефросинина.

К счастью, врачам удалось спасти Нану, однако телеведущая до сих пор вспоминает этот день с ужасом. Более того, с того момента звезда ни разу не была в горах.

«Нане уже 17. Это, наверное, самый страшный день в моей жизни. Я не могу это забыть», — говорит телеведущая.

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