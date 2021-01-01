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Редкое фото: Катя Осадчая показала своего старшего сына

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась редким снимком со своим старшим сыном.

Катя Осадчая
Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с выпускного своего сына Ильи. На кадрах знаменитость позирует в белом силуэтном платье, в то время как ее сын предстал в мантии.

«Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже у Ильи. И вроде только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом», — подписала фото счастливая мама.

Стоит отметить, что телезвезда не часто делится снимками со своими детьми в социальных сетях, поэтому эти фото вызвали бурю эмоций у подписчиков. Также фанаты отметили, что сын Осадчей очень похож на свою звездную маму:

«Одно лицо».

«Как вы похожи».

«Поздравляю. Вы очень похожи».

Напомним, что отец Ильи – депутат Олег Полищук. Звезда вышла за него замуж в 19 лет, а через год у них родился сын. Брак просуществовал всего несколько лет. Сейчас же Катя Осадчая замужем за Юрием Горбуновым. Пара воспитывает сына Ивана, а скоро в семье родится еще один ребенок.

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Теги: Катя Осадчая, телеведущая, новости, сын, фото, личная жизнь звезд, семья
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Источник: ivonа bigmir)net

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