Редкое фото: Катя Осадчая показала своего старшего сына

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась редким снимком со своим старшим сыном.

Катя Осадчая instagram.com/kosadcha

Читай также: Джей Зи совершил смелый поступок ради дочери

Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с выпускного своего сына Ильи. На кадрах знаменитость позирует в белом силуэтном платье, в то время как ее сын предстал в мантии.

«Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже у Ильи. И вроде только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом», — подписала фото счастливая мама.

Стоит отметить, что телезвезда не часто делится снимками со своими детьми в социальных сетях, поэтому эти фото вызвали бурю эмоций у подписчиков. Также фанаты отметили, что сын Осадчей очень похож на свою звездную маму:

«Одно лицо». «Как вы похожи». «Поздравляю. Вы очень похожи».

Напомним, что отец Ильи – депутат Олег Полищук. Звезда вышла за него замуж в 19 лет, а через год у них родился сын. Брак просуществовал всего несколько лет. Сейчас же Катя Осадчая замужем за Юрием Горбуновым. Пара воспитывает сына Ивана, а скоро в семье родится еще один ребенок.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.