Звездные родители, которые воспитают детей с аутизмом

Узнайте, кто из знаменитостей воспитывает «особенных» детей.

Герои нашей сегодняшней подборки сумели стать примером для многих родителей, дети которых страдают аутизмом. Эти звездные мамы и папы доказали, что жизнь полна счастья даже с неизлечимым диагнозом. Узнайте, какие знаменитости воспитывают «солнечных» детей.

Сильвестр Сталлоне

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В начале 80-х годов Сильвестр Сталлоне и его первая супруга Саша Зак узнали, что у их младшего сына Серджио аутизм. Диагноз мальчику поставили, когда ему было три года. Звездные родители решили не скрывать от общественности болезнь сына. Жена Сталлоне практически сразу рассказала о проблемах со здоровьем Серджио в интервью журналу People.

Саша оставила кинокарьеру, чтобы заботиться о сыне. А Сильвестр в свою очередь днями и ночами пропадал на съемочных площадках, чтобы заработать деньги на лечение. Сегодня сыну Сталлоне 41 год. Он ведет замкнутый образ жизни и редко появляется на публике. Сильвестр до сих пор выплачивает большие суммы на содержание Серджио. Звездный отец часто проводит время с сыном, несмотря на то, что у него другая семья.

Тони Брэкстон

Американская певица Тони Брэкстон рассказала о аутизме младшего сына Дизеля во время одного из концертов в Лас-Вегасе. Звезда призналась, что мальчик еще в 9 месяцев не смотрел на движущиеся предметы и плохо откликался на речь. Врачи посоветовали понаблюдать за малышом до 1,5 лет. Однако, ничего не изменилось и медики поставили диагноз «аутизм». Брэкстон считает, что болезнь Дизеля – это наказание за аборт, который она сделала за пару лет до рождения сына.

Сейчас Дизелю уже 18 лет. Благодаря помощи специалистов он смог адаптироваться в обществе и даже посещал обычную школу. Кроме того, в 10-летнем возрасте сыну Брэкстон посчастливилось сыграть одну из ролей в фильме «Twist of Faith».

Тони Брэкстон и ее сын Дизель Getty images

Лолита Милявская

Единственной дочери российской певицы Лолиты Милявской сначала поставили диагноз «синдром Дауна», но позже изменили его на «аутизм». До четырех лет Ева не умела говорить. Кроме того, у девочки плохое зрение.

Осенью Еве исполнилось 22 года и она практически не отстает от своих сверстников. Болезнь не помешала ей ходит в школу, заниматься плаваньем и неплохо выучить английский язык.

Лолита Милявская с дочерью Евой instagram.com/lolitamilyavskaya

Константин Меладзе

Продюсер Константина Меладзе и его экс-жена Яна узнали, что их сын Валерий болен, только когда мальчику исполнилось три года. Долгое время пара скрывала эту информацию от прессы. Но уже в первом интервью после развода в 2013 году Яна рассекретила, что у Валерия аутизм. Несмотря на расставание, бывшие супруги принимают активное участие в воспитании сына. 15-летний мальчик внешне ничем не отличается от сверстников, однако он живет в своем мире и не любит с кем-то общаться.

Константин Меладзе с бывшей женой и детьми viva.ua

Колин Фаррелл

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В 2003 году бывшая девушка актера, канадская модель Ким Борденейв родила ему сына Джеймса Патрика. Несмотря на скорое расставание, Колин заявил, что не собирается отказываться от сына и будет пожизненно его обеспечивать. Через 4 года Фаррелл публично объявил, что Джеймс страдает синдромом Ангельмана - генетическое расстройство, которое существенно влияет на развитие ребенка.

Несмотря на тяжелое заболевание сына, звездный отец не раз признавался, что очень любит Джеймса и считает его настоящим подарком, который навсегда изменил всю его жизнь.

Колин Фаррел и его сын Джеймс Getty images

Гэри Коул

Дочь звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» Гэри Коула и его супруги, Тедди Сиддол, Мэри также страдает от аутизма. Звездные родители нашли для ребенка врачей и учителей, которые помогли Мэри адаптироваться к жизни в обществе. И сегодня девушка мало чем отличается от сверстников и даже строит актерскую карьеру.

Гэри Коул с дочерью Мэри Getty images

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