Официально: Vlad Darwin впервые стал отцом
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Популярный украинский артист и композитор Влад Дарвин впервые стал отцом. У музыканта и его супруги, армянской джазовой певицы Кристины Марти родился сын. Радостной новостью звезды поделились в программе “Світське життя“.
“Беременную жену почти никто из моих друзей не видел. Мы ждали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились и для нас каждый день был особенный. Мы очень довольны тем, что мы никому лишнему об этом не сказали“, — поделился артист.
Влад Дарвин сообщил о том, что с сыном общается на трех языках - украинском, армянском и английском. Мальчика решили назвать Рональдом.
“Я впервые увидел ребенка и сразу мне выплыла буква “р“. Я так почувствовал. Ночь не спал, искал все имена на эту букву и мне показалось, что Рональд — самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира и его будут называть Ронни“, — рассказал новоиспеченный отец.
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