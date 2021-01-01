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Официально: Vlad Darwin впервые стал отцом

Узнайте, как артист назвал своего сына.
Влад Дарвин и Кристина Марти
Влад Дарвин и Кристина Марти
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Популярный украинский артист и композитор Влад Дарвин впервые стал отцом. У музыканта и его супруги, армянской джазовой певицы Кристины Марти родился сын. Радостной новостью звезды поделились в программе “Світське життя“.

“Беременную жену почти никто из моих друзей не видел. Мы ждали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились и для нас каждый день был особенный. Мы очень довольны тем, что мы никому лишнему об этом не сказали“, — поделился артист.

Влад Дарвин, Кристина Марти и Екатерина Осадчая
Влад Дарвин, Кристина Марти и Екатерина Осадчая
Світське життя

Влад Дарвин сообщил о том, что с сыном общается на трех языках - украинском, армянском и английском. Мальчика решили назвать Рональдом.

“Я впервые увидел ребенка и сразу мне выплыла буква “р“. Я так почувствовал. Ночь не спал, искал все имена на эту букву и мне показалось, что Рональд — самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира и его будут называть Ронни“, — рассказал новоиспеченный отец.

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Источник: ivonа bigmir)net

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