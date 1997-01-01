Джей Зи совершил смелый поступок ради дочери

Американский рэпер Джей Зи рассказал о смелом поступке, который совершил ради дочери.

Джей Зи и Бейонсе gettyimages.com

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Супруг Бейонсе, Джей Зи, признался, что после рождения долгожданной дочери он кардинально пересмотрел свои взгляды на жизнь. Оказывается, артист с детства боялся воды, однако мысли о том, что его дочь будет учиться плавать и может оказаться в опасности, заставили его преодолеть свой страх. Так, Джей Зи начал брать уроки плавания.

«Честно говоря, я ни разу не пытался научиться плавать, пока не родилась Блю. Это все, что вам нужно знать о моих чувствах к дочери. Мне кажется, это самая наглядная метафора наших взаимоотношений. Что будет, если она когда-нибудь упадет в воду, и я не смогу ей помочь? Я просто должен был научиться плавать, вот что было реально важно», — приводит его слова ETOnline.

Также знаменитость отметил, что воспитывает свою дочь в любви, поскольку считает это самым важным фактором взросления ребенка.

«Все вот эти бизнесы, которые я мог бы ей передать, — ничто по сравнению с моими чувствами. Пока ваш ребенок чувствует себя любимым, я уверен, все возможно», — подытожил он.

Напомним, что дочь Бейонсе и Джей Зи появилась на свет 2012 году и стала для супругов долгожданным первенцем. Девочку назвали Блю Айви. А в 2017 году у артистов родились близнецы – Сэр и Руми Картер.

Джей Зи и его дочь Блю Айви gettyimages.com

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