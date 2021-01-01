Ева Лонгория похвасталась подросшим сыном и мужем-бизнесменом

Звезда «Отчаянных домохозяек» показала редкое семейное фото.

Популярная американская актриса и бизнесвумен Ева Лонгория очаровала поклонников новой фотографией из семейного архива. Исполнительница роли Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки» обнародовала кадр с мужем и сыном.

Читай также: «Было ужасно холодно»: Шоптенко вспомнила худшее свидание в своей жизни

Так, на свежем снимке, который Ева запостила в Инстаграм, звездное семейство запечатлено в спортивных нарядах. 46-летняя Лонгория позировала в светлой теплой кофте, лосинах лимонного оттенка, темно-синей кепке и темных очках. На руках она держала малыша Сантьяго, которому 19 июня исполнится три года. Мальчик был одет в коричневый костюм.

Рядом с Евой также запечатлен ее 53-летний супруг, мексиканский бизнесмен и владелец медиакомпании «Televisa» Хосе Антонио Бастон. Мужчина выбрал на семейную прогулку синюю кофту и темные спортивные штаны.

Ева Лонгория показала мужа и сына instagram.com/evalongoria

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​