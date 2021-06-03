«Было ужасно холодно»: Шоптенко вспомнила худшее свидание в своей жизни

Первая победительница «Танцев со звездами» Алена Шоптенко поделилась воспоминаниями о самом неудачном свидании.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая в 2006 году стала первой победительницей шоу «Танцы со звездами» в паре с Владимиром Зеленским, поделилась не самыми приятными воспоминаниями из юности.

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За кулисами юмористического проекта Improv Live Show, что выходит на Новом канале, хореограф рассказала о худшем свидании в своей жизни. По словам Алены, однажды ее пригласили на свидание в очень холодный зимний день. Артистка решила, что встреча пройдет в каком-то уютном кафе. Однако, парень запланировал для Шоптенко прогулку по Киеву. Танцовщица отметила, что на все ее намеки о том, что она замерзла, молодой человек никак не реагировал.

«Мое худшее свидание случилось лет в 16-17. Тогда молодой человек очень морозной и снежной зимой пригласил меня на встречу. Я, как девушка, которая собиралась на свидание, конечно же, красиво оделась - в платье и выходную обувь. Поскольку на улице было холодно, рассчитывала, что пойдем в какое-то кафе. Но нет! В тот день мы гуляли по Киеву, причем очень долго. Было ужасно холодно! На все мои намеки, что можно было бы где-то присесть, погреться, выпить что-то горячее, молодой человек не реагировал. Тогда я поняла, что мне нравятся чуткие и эмпатичные мужчины», - призналась Шоптенко.

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