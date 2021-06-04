Жена Виктора Павлика показала, как выглядит комната для их будущего сына
Молодая супруга Народного артиста Украины Виктора Павлика, концертный директор Екатерина Репяхова активно готовится к рождению первенца. Малыш появится на свет уже в этом месяце.
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Вместе со звездным мужем Репяхова обустроила комнату для их будущего сына. Результатами ремонта девушка поделилась на своей странице в Инстаграм. Екатерина обнародовала подборку фотографий, на которых похвасталась интерьером детской.
Судя по опубликованных снимкам, супруги решили оформить все в белых и светло-коричневых тонах. Екатерина призналась, что изначально планировала заказывать итальянскую мебель, но позже остановила свой выбор на кроватке, шкафах и пеленаторе от украинского производителя Veres.
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