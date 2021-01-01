«Всё по-честному»: Анастасия Приходько призналась, делала ли пластику

Украинская певица рассекретила, обращалась ли она к пластическим хирургам и косметологам.

Известная украинская исполнительница, общественный деятель и экс-политик Анастасия Приходько впервые прокомментировала слухи о том, что якобы она обращалась к пластическим хирургам.

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На своей странице в Инстаграм артистка заявила, что никогда не делала пластику, потому что ей нравится, как она выглядит. Однако в будущем она не против поправить асимметрию лица. Приходько отметила, что обвинения в хирургических вмешательствах не только ее не обижают, но даже льстят ей.

«И так, всё по-честному, как и обещала. Что я делала со своим лицом? Ничего! Вы бы знали, как мне ваши комментарии, как бальзам на душу! Так приятно было читать. Знаю, найдутся, кто скажет «ой, не надо лапшу на уши». Серьезно, вы ж знаете меня, я за свои слова всегда в ответе! Никаких ботоксов, подтяжек и растяжек на мне сейчас нет. Губы тоже не колола! Хотя, очень хочу подправить ассиметрию со временем. Ну, нет в мире женщины, которая будет всегда довольна собой», - рассекретила певица.

Анастасия добавила, что не критикует женщин, которые пользуются услугами косметологов. Но сама пока выбирает быть естественной.

«Девочки, я не против косметологов, ухода за собой и различных там уколов, когда есть возможность, когда это нужно или просто, когда хочется! Знаете, почему? Потому, что это ваша жизнь, ваши решения и ваши деньги! Не смотрите на других, принимайте решения так, чтоб было хорошо вам! Не ради кого-то, а в первую очередь ради себя любимой. Просто пока я выбрала быть собой естественной! Мне это ближе. Я за адекватное настоящее взросление. Вы думаете, меня обижали слова под постом тех, кто говорил, что я выгляжу старше, чем мне есть? Та ради Бога! Я то себе нравлюсь, просто невыспанная немного, остальное – вкусовщина», - написала знаменитость.

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