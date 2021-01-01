Алла Пугачева рассекретила, почему рассталась с четырьмя мужьями

Примадонна выходила замуж пять раз.

Легендарная российская исполнительница Алла Пугачева впервые откровенно высказалась о личной жизни. В интервью программе «Сегодня вечером» 72-летняя артистка призналась, почему четыре раза расставалась с мужьями.

Читай также: Тина Кароль показала интерьер своего дома под Киевом - видео

По словам «Примадонны», главной причиной неудачных браков стал ее загруженный график. Кроме того, звезда добавила, что очень сложно строит отношения с мужчинами, которые не развиваются вместе с тобой.

«Это очень трудная жизнь. Очень много жертв надо принести, чтобы чего-то там добиться. Во-первых, ты не знаешь дома — ты сидишь на чемоданах. Ты не можешь создать нормальную семью. Потому что это или должен быть человек, который с тобой работает, или досвидос. А что делать, если кто не выдерживает. И особенно, если человек не развивается вместе с тобой, то ему очень трудно осознавать, что рядом жена растет, становится все выше и выше. И я это прекрасно понимаю. Мне приходилось, так сказать, освобождать от этих мучений», - призналась Алла.

Напомним, что Пугачева выходила замуж пять раз: за литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса, кинорежиссера Александра Стефановича, концертного директора и продюсера Евгения Болдинына, певца Филиппа Киркорова и шоумена Максима Галкина.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​