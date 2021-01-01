Украинская певица впервые провела экскурсию для фанов.

Тина Кароль показала интерьер своего дома под Киевом - видео instagram.com/tina_karol

Знаменитая украинская исполнительница и телеведущая Тина Кароль порадовала поклонников новым откровенным проектом. Звезда сняла видео, в котором показала свой особняк и ответила на 42 вопроса поклонников.

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Видеоэкскурсию по дому, что находится в поселке Зазимье, Кароль провела в повседневном наряде. В кадре она появилась в топе белого цвета и черных спортивных штанах с лампасами.

Судя по ролику, жилье певицы оформлено в светлых тонах. В видео Тина похвасталась интерьером своей кухни, ванной комнаты, гардеробной и игровой комнаты сына Вениамина.

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