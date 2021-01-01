Массаж полезен в любом возрасте, а совсем маленьким детям так вдвойне.

Читай также: Юнона и... Ахиллес: самые необычные детские имена в 2021 году

О пользе массажа сложно поспорить: во взрослом возрасте он снимает усталость и боли в спине, полезен он и при травмах и различных заболеваниях, а в юном возрасте – помогает избежать целого ряда проблем со здоровьем и улучшить состояние его организма. Все родители мечтают о здоровых и счастливых детях, поэтому умение делать детский массаж – не последний навык для мамы и папы. Как делать детский массаж, какие техники стоит использовать – читай в нашем материале.

Детский массаж и влияние на организм

Детский массаж полезен по ряду причин. Он оказывает позитивное влияние на организм ребенка:

Позитивное влияние на кожу ребенка: очищение, раскрытие пор, улучшение кровоснабжения кожи ребенка и ее эластичности.

Улучшение функций дыхательной системы: укрепление диафрагмы и других дыхательных мышц.

Мышцы: способствует их развитию, позволяет устранить гипертонус мышц, который встречается более чем у 80% младенцев.

Гормоны: подавляет выработку кортизола – гормона стресса, улучшая настроение ребенка и стимулирует выработку эндорфинов – веществ, способных подавлять боль.

Суставы: способствует их гибкости, что значительно повышает двигательные навыки.

Кишечник: улучшает его работу, помогает справиться с коликами, газообразованием.

Нормализует сон, укрепляет иммунитет, способствует увеличению веса у детей в том случае, если они не набирают положенной нормы;

Улучшает способности ребенка к адаптации, развивает устойчивость к различным факторам окружающей среды и выносливость.

Виды детского массажа

Существует несколько видов детского массажа:

Лечебный. Назначают при патологических состояниях. Его назначают с 2-3 месячного возраста, при некоторых состояниях его делают с 4-й недели.

Коррекционный. Назначают для закрепления результатов лечебного массажа и предотвращения повторного заболевания.

Детский массаж: как сделать самому depositphotos

Профилактический. Предназначен для укрепления здоровья ребенка, способствует развитию организма.

До 3 месяцев. В этот период у детей замечают гипертонус мышц-сгибателей рук и ног, поэтому первый массаж направлен на расслабление этих мышц. Продолжительность сеанса 5-10 минут.

На 4 месяце проблема гипертонуса проходит, можно выполнять пассивные упражнения для укрепления мускулатуры конечностей. В этом возрасте важно уделать внимание массажу ладошек и пальцев.

С 6 месяцев массаж должен быть направлен на развитие мышц спины и пресса, чтобы ребенку было легче переворачиваться и садиться.

В 9 месяцев малыш будет пытаться ходить, поэтому массаж должен быть направлен на развитие необходимых мышц спины.

В 12 месяцев массаж нужно проводить в игровой форме, потому что ребенку уже скучно просто лежать. Можно разбавить массаж считалками и стихами. Массаж и упражнения должны развивать координацию и укреплять мышцы.

Детский массаж: приемы

Массаж детей отличается от массажа взрослых. В нем используют обычно следующие приемы:

Поглаживание. Поглаживание подготавливает малыша к массажу. Его нужно проводить ладонью, по направлению от лимфотока к ближайшим лимфоузлам. Растирание. Снижает повышенный тонус, увеличивает кровообращение, разогревает мышцы и сухожилия. Растирание проводят по часовой стрелке, тремя пальцами, движения должны быть более интенсивными, чем при поглаживании. Разминание. Стимулирует кровообращение, уменьшает отечность, благотворно влияет на дыхательную систему. Разминание похоже на растирание, но еще более интенсивно. Растирание выполняют тремя пальцами (указательным, средним и безымянным), круговыми и поступательными движениями. Вибрации. Имеют легкое тонизирующее действие, улучшают обмен веществ. Выполняется пальцами или ладонью, движения интенсивные, но не травмоопасные.

Для того чтобы делать массаж своему малышу рекомендуем пройти специальные курсы или попросить профессионального массажиста.

Автор: Ксения Бреславская

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.