Юнона и … Ахиллес: самые необычные имена детей в 2021
Самые необычные имена детей, которыми называли украинцы новорожденных в первом полугодии 2021 года, назвали в Министерстве юстиции Украины. Также ведомство составило перечень самых популярных имен за этот же период.
«Выбор имени ребенка – право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычным для нашего края именам», – отметили в Минюсте.
Среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 для мальчиков следующие:
Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава.
Для девочек популярными стали такие оригинальные имена:
Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.
В тоже время, в Минюсте отмечают, что большинство родителей предпочитают привычные для нашей страны имена.
За первое полугодие 2021 самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:
- для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
- для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.
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