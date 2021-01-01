Юнона и … Ахиллес: самые необычные имена детей в 2021

Министерство юстиции Украины составило списки необычных имен, которые давали украинцы своим детям в первом полугодии 2021.

Самые редкие имена для детей в Украине в 2021 depositphotos

Самые необычные имена детей, которыми называли украинцы новорожденных в первом полугодии 2021 года, назвали в Министерстве юстиции Украины. Также ведомство составило перечень самых популярных имен за этот же период.

«Выбор имени ребенка – право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычным для нашего края именам», – отметили в Минюсте.

Среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 для мальчиков следующие:

Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава.

Для девочек популярными стали такие оригинальные имена:

Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

В тоже время, в Минюсте отмечают, что большинство родителей предпочитают привычные для нашей страны имена.

За первое полугодие 2021 самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:

для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;

Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина; для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

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