Как помочь ребенку выучить английский

Максим Сундалов, сооснователь и руководитель онлайн-школы EnglishDom, поделился действенными советами по изучению языка.

Знание английского языка будет новым стандартом образованного человека в Украине уже через 7-10 лет. Открытость границ, развитие туризма, путешествия в другие страны, а главное, возможность работать онлайн на крупнейшие мировые компании оставаясь в Украине – все эти глобальные тренды делают знание английского необходимым в скором будущем.

И, как мы видим, по нашей онлайн-школе, все больше родителей берут дополнительные уроки для своих детей.

Период до 8-9 лет является очень важным, чтоб привить ребенку любовь к изучению других языков.

Мы, обычно, не рекомендуем заниматься онлайн с преподавателем до 8-9 лет, так как в более раннем возрасте могут возникнуть сложности при таком формате обучения, как онлайн, так как преподавателю сложно концентрировать внимание ребенка.

Но даже если ребенку еще сложно заниматься с учителем, а вы сами не знаете хорошо английский язык, вы можете учить его вместе с ним, сделав это частью жизни вашей семьи.

Незнакомые слова всегда можно перевести с помощью онлайн-переводчика

Кстати, а вы знали, что Google позволяет делать автоматический перевод через камеру смартфона. Наведите камеру на текст, например, книги и программа автоматически распознает его и переведет прямо на картинке в вашем смартфоне.

Проводите ваш семейный урок весело

Учите понятия, с которыми дети уже знакомы на родном языке. Вводите в ваш семейный урок максимальное количество конкретных предметов из окружения ребенка – это сделает занятие более интересным и запоминающимся.

Маленькие дети тяготеют к тому, чтобы воспринимать английский естественным образом, так как они делали бы это с родным языком. Старшие дети, подростки, учат язык уже более сознательно.

Сначала маленькие дети проходят молчаливый период, когда ребенок смотрит, слушает и говорит языком жестов, звуков, движений.

Со временем дети запоминают свои первые простые слова и начинают создавать у себя в голове «банк», накапливая запас слов и выражений. Кроме простых слов, например, «cat» – «кот», «house» – «дом», могут быть и короткие фразы, например, «What’s that?» – «Что это?», «It’s my book» – «Это моя книга», «I can’t» – «Я не могу», «That’s a car» – «Это машина», «Time to go home» – «Время идти домой».

Можно пробовать с ребенком читать отдельные слова и на английском, но уже после того, как тот научился достаточно хорошо читать на родном языке.

Важный момент – исправлять нужно правильно. Резкие замечания, что ребенок что-то сказал неверно, могут испугать и вызвать страх вообще что-либо говорить. Так можно демотивировать и отбить охоту заниматься. Вместо этого, в ответ на ошибку, дайте ребенку время подумать, попытку исправиться и только если ничего не получилось, сами говорите правильный вариант. В ответ на «he go …» скажите «yes, he goes...», подчеркивая то место, которое нужно исправить. И ребенок повторит за вами правильно.

После первоначального увлечения уроками у детей может наступить период разочарования. Они хотели заговорить так, как они это делают на родном языке – но это не получилось.

Чтоб ребенок почувствовал результат, сделайте что-то «завершенное» – научитесь считать до 10, выучите 10 любимых цветов. Либо разучите простые стихи, чтобы результат был виден здесь и сейчас.

Кстати, мальчикам английский дается чуть сложнее, чем девочкам. Это нужно помнить, избегая ненужных сравнений.

В целом же, преимущество детей в том, что, даже не понимая всего, они умеют многое угадывать, расшифровывая общий смысл из контекста.

К 8 годам у ребенка вырабатывается привычка учиться, поэтому ему доступны уроки, в том числе, онлайн занятия по видеосвязи один на один.

Сегодня есть ряд крупных онлайн-школ, которые отбирают квалифицированных преподавателей и подготавливают их специально к работе с детьми. Важно, чтоб ребенок доверял педагогу и слушался его. Поэтому не стесняйтесь поменять учителя, если возникли вопросы. Из плюсов – занятия можно проходить из любой точки, хоть из дома, хоть от бабушек.

Уроки в онлайн-школах позволяют выполнять домашние задания в приложении в смартфонах, с которыми так любят взаимодействовать дети.

Можно взять любимый мультфильм ребенка с титрами на английском и разыграть сценку для домашнего концерта. И маленьким детям, и подросткам, интересно узнавать перевод любимых песен с английского на родной язык. Попробуйте вместе узнать перевод хита, который понравился вашему ребенку. Либо сделайте одним из номеров – фрагмент песни на английском, а выступление может открывать краткий пересказ ее содержания.

Еще один лайфхак – можно брать уроки онлайн у носителей языка.

Многие британские и американские преподавателей перешли на этот формат работы. Опыт общения с носителем – уникальный, поэтому важно с юных лет познакомиться с интонациями, с манерой строить фразы, чтоб не испытывать барьера в общении во взрослом возрасте.

Старайтесь путешествовать, чтоб ребенок видел своими глазами – английский нужен в других странах. Показывайте вовлеченность в изучение языка собственным примером. В целом же путь, которым я бы посоветовал двигаться, не близкий, но, надеюсь, верен. Идея в том, чтобы прививать ребенку чувство, что мир большой, и можно развиваться в любом направлении если у тебя есть нужные инструменты, такие как знание английского.

