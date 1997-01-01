Певица ONUKA о материнстве: «Я действительно не хотела детей»

Почему ONUKA не хотела ставать мамой?

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Украинская певица и солистка группы «ONUKA» Наталия Жижченко дала откровенное интервью на YouTube-канале «Экзамен» с ведущей Машей Ефросининой. Певица призналась, что категорически не хотела иметь детей и рассказала о том, как узнала о собственной беременности.

«Я действительно не хотела детей... я не чувствовала материнских желаний. На всех друзей, у которых есть дети, я смотрела с ужасом. Мне никогда не хотелось стать мамой, нянчиться, несмотря на гены. Я всегда задумывалась над тем, какая это огромная ответственность, во-первых. Особенно в мире гаджетов».

«Во-вторых, перенаселенность планеты. Зачем рожать ребенка, если ты не уверен, как его воспитать. Зачем рожать ребенка только потому, что так заведено? Этого я никогда не понимала», – сказала Жижченко.

Также артистка добавила, когда узнала о беременности, была сильно напугана:

«Мы были в туре в Китае. Там я уже что-то заподозрила. Я всегда очень спокойна к еде. Но там меня начало тошнить от запахов. Тогда я списывала на специфику блюд. Но мысль о беременности промелькнула. Когда мы ехали из аэропорта, я зашла в аптеку и купила сразу два теста. Я действительно очень испугалась. Показываю – а он был очень счастлив».

Отметим, что знаменитость забеременела в 2019 году, а родила сына14 мая 2020 года от Евгения Филатова.

Также она призналась, что не имела материнских желаний и не стремилась продолжать род. Она не думала о прерывании беременности, хоть и до 6 месяца выступала с концертами в разных странах. А после выступлений ушла в декрет, который удачно совпал с карантином.

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