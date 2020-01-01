Иногда хулиганство и низкая успеваемость в школе вовсе не признак невоспитанности и лени. Проблема может быть намного глубже.

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Сегодня, 24 марта, отмечается Международный день борьбы с депрессией. И хотя в обиходе депрессией называют любую хандру, тоску и угнетенное настроение, на самом деле депрессия – это серьезное психическое заболевание, которое требует медицинского лечения. Многие считают, что депрессия – это прерогатива взрослых, но тем не менее дети с ней также сталкиваются. Как проявляется депрессия у детей и что делать родителям, Ivona решила узнать у главы Ассоциации психологов высшей школы Украины Евгении Курагиной и к.п.н., детского клинического психолога Натальи Науменко.

Наталья Науменко, к.п.н., детский клинический психолог/Евгения Курагина, глава Ассоциации психологов высшей школы Украины пресс-служба

Депрессия у детей: симптомы в разном возрасте

Я люблю говорить и писать о депрессии, и в частности детской, в достаточно позитивном русле – почву для оптимизма дает то, что это состояние (расстройство) хорошо поддается терапии, отмечает Евгения Курагина. Это первый и самый важный посыл. Однако специфика детского возраста вносит свои коррективы – на каждом этапе развития ребенка депрессия, проявляет себя по-разному. Не только родителям, но иногда и специалистам, сложно в многообразии ее появлений выделить ключевые тревожные симптомы. Давайте разберемся с ними вместе – как же родителю не запутаться и вовремя отреагировать?

Чем младше ребенок, тем больше выражены соматические (физические) симптомы, а не признаки ухудшения настроения или нарушения поведения.

Как проявляется депрессия у детей до 8 лет

У детей до 7-8 лет среди симптомов депрессии преобладают жалобы на боли в животе, ломота в теле, головные боли. Также ребенок начинает замыкаться, говорит тихим голосом, движения могут становиться заторможенными или скованными, уровень энергии падает, может обостриться страх темноты и неспособность засыпать одной/одному.

Депрессия у ребенка пресс-служба

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Не способный в полной мере осознать свои эмоции такие как грусть или печаль, он, скорее всего пожалуется на скуку, потерю интереса к любимым занятиям, появляется плаксивость.

Важно понимать, что, если имели место внутриутробные проблемы или сложные роды, перенесенные в раннем возрасте тяжелые заболевания, близкие родственники страдали от психических заболеваний или ребенок перенес тяжелые психотравмирующие события, родители должны быть предельно внимательны к его психо-эмоциональному состоянию.

Долгосрочно гораздо более продуктивная стратегия как можно раньше показать ребенка специалисту. Это позволит не упустить время для коррекции состояния пока ребенок еще маленький. Среди особо настораживающих симптомов выделю разговоры о смерти “лучше бы меня вообще не было“, “все равно я никому не нужен“, преобладание в рисунках темных цветов и общее грустное ощущение от них.

Как проявляется депрессия в раннем подростковом возрасте

Ближе к 10-12 годам ребенок входит в ранний подростковый период, и депрессия начинает также проявлять себя реакциями гнева, вспыльчивости, раздражительности. Это связано с гормональными процессами в организме. Гнев может сменяться обидчивостью и ранимостью, может появиться напряжение в общение со сверстниками, особенно если у ребенка не сложилось общение в классе и не появилось близких друзей. В этом возрасте ребенок уже может обозначить свое состояние как грусть и тоску. Здесь важно понимать, что если к апатии активно присоединяются физические симптомы (общая слабость, головные боли и головокружения, дискомфорт в желудке или в районе сердца, ломота в теле), то визит к специалисту никак нельзя откладывать. Если медикаментозная коррекция состояния не потребуется, а этого ни в коем случае нельзя бояться, так как вовремя назначенные антидепрессанты могут скорректировать состояние и долгосрочно помочь ребенку, в силах родителей помочь, организовав социальную активность, ведь она выходит на первый план в этом возрасте. Если ребенку не хватает безопасного и доставляющего удовольствие общения, можно поисследовать вместе чем можно было бы заняться, попробовать разные занятия в кружках или секциях.

Как проявляется депрессия у подростков

Ну что же, мы переходим к собственно подростковому возрасту и здесь вам потребуется все ваше терпение и мудрость. Именно эти два качества, потому что сложно может быть довольно долго, и именно мудрость, потому что самым важным будет не потерять контакт. Как бабочка чтобы стать гусеницей должна созреть и выбраться из кокона, так и подросток должен сепарироваться, чтобы родилась его личность и индивидуальность. А это процесс часто непростой и болезненный. Ведь происходят сильные изменения в психике и теле. Итак, полным ходом идет гормональная перестройка организма, которая сама по себе вызывает перепады настроения у ребенка. Что еще – нарушается сон и аппетит, появляется потливость, могут быть довольно сильные мышечные боли, тахикардия, скачки давления, ломота в теле, меняются очертания тела, что особенно часто тревожит именно девочек и может привести не просто к сильной нервозности и тревожности, а даже к угрожающему жизни состоянию, к примеру, при анорексии. Стремительно формирующуюся личность может заносить в сильный гнев или крайнюю раздражительность, отрицание всего и вся или растворение в кумирах и их идеализации.

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