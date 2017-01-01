Любовь и эротика в 8: реакция сетей на роман юной модели и блогера

Публичный роман 8-летней модели из Киева и 13-летнего блогера вызвал бурю обсуждений в соцсетях. Что говорят и думают украинцы и власти?

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Самой обсуждаемой темой в соцсетях стал публичный роман 8-летней модели и 13-блоггера. Так, недавно Милана Махнец и Паша Пай объявили о том, что они решили встречаться. Дети решили не только сообщить публично о своем романе, но и публиковать откровенные фото и видео поцелуев в соцсети Instagram.

Дети уже успели принять участие в челлендже, когда провели сутки прикованными друг к другу цепями, а на вопросы, спят ли они вместе отвечали «да» и публиковали фото-доказательства.

Однако и до скандальной истории с отношениями аккаунт юной модели был недетским. Там можно найти откровенные фотографии Миланы, где она предстает перед поклонниками в эротичных образах и неоднозначных позах. На данный момент наиболее провокационные фото из соцсетей детей удалили, а комментарии закрыли.

СМИ сообщают, что аккаунт девочки ведет ее мама Дарья Махнец, которая также является блогером. Именно поэтому в соцсетях считают, что роман столь маленьких детей был срежиссирован родителями.

Помимо всеобщего осуждения таких отношений, свое мнение в соцсетях высказали глава Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр и руководитель «Центра достоинства ребенка» при Украинском католическом университете Кристина Шабат.

«Это, срежиссированный родителями, публичный «роман» 8-летней девочки из Киева и 13-летнего мальчика. У девочки миллионы подписчиков по разным соц.сетям. Миллионы детей хотят так же стать «объектами» возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги. Конечно, без экспертизы в рамках уголовного производства, эти фото не будем называть развращением, которое совершают родители по отношению к детям, потому что без экспертизы – это лишь частное мнение. В то же время, до экспертизы может и не дойти, ведь коррупция не пропускает к уголовной ответственности людей с деньгами», - отметила Анна Маляр.

«8-летний ребенок точно сам не догадался вести свою страницу и очень жаль, что комплексы родителей так ярко отражаются на жизнях их детей. Детские травмы влияют на жизнь каждого из нас, но публичные детские травмы – совершенно новое и не исследовано явление, и будет очень интересно через несколько лет увидеть результаты. Ведь когда ты постоянно в публичном пространстве, то гораздо труднее и признавать ошибки и говорить нет», - прокомментировала Кристина Шабат.

Кстати, в Facebook омбудсмен по правам ребенка Дмитрий Кулеба сообщил, что обратился по поводу этой истории в правоохранительные органы. А позднее в комментарии «Громадському» Кулеба сказал, что публикация подобного контента является аморальной, а поведение Миланы и Паши сексуализировано.

«И это очень провокационные материалы, которые могут оказать негативное влияние не только на этих самых детей, но и на всю детскую аудиторию Украины», — считает омбудсмен.

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