Наследники монархов: Дети, которые в будущем станут королями и королевами

Девять детей, которым суждено в будущем возглавить европейские монархии.

Герои нашей подборки пока еще маленькие дети или подростки. Но в будущем эти юные принцы и принцессы станут правителями европейских монархий. Ivona предлагает узнать, как выглядят наследники престола Великобритании, Бельгии, Дании, Испании, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

Принц Джордж, 7 лет

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Принц Джордж является внуком королевы Елизаветы II и старшим сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Мальчик, который родился 22 июля 2013 года, сейчас третий в очереди на престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии после своего дедушки, принца Чарльза, и отца.

Принцесса Елизавета, 19 лет

Бельгийская принцесса Елизавета - старшая из четырех детей короля Филиппа и королевы Матильды и первая в очереди на трон этой европейской монархии. Девушка активно готовится к роли будущей королевы. Осенью 2020 года Елизавета поступила в Королевскую военную академию в Брюсселе. А до этого принцесса закончила колледж UWC Atlantic College в Уэльсе.

Принц Кристиан, 15 лет

Внук королевы Маргрете II сейчас находится на второй строчке в списке престолонаследников Дании. Мальчик станет главой государства после своего отца, кронпринца Фредерика. Ожидается, что в будущем он будет правит под именем Кристиан XI.

Принцесса Леонор, 15 лет

Одногодка Кристиана, принцесса Леонор также в будущем станет королевой. Старшая дочь короля Филиппа VI и его жены Летиции возглавит Королевство Испания.

Принц Шарль, 9 месяцев

А этот будущий монарх появился на свет только 10 мая 2020 года, но уже находится на второй строчке в списке наследников на престол. Первенец принца Гийома и принцессы Стефании когда-то станет Великим Герцогом Люксембурга.

Принц Жак, 6 лет

Князь Монако Альбер II передаст трон сыну Жаку. Мальчик родился на две минуты позже своей сестры-близняшки Габриэллы. Однако, в княжестве в порядке наследования преимущество у мужского пола.

La nouvelle photo officielle de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène avec Leurs enfants le Prince... Опубліковано Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Середа, 20 січня 2021 р.

Принцесса Катарина-Амалия, 17 лет

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Нидерланды долгое время называли женской монархией. Ведь больше ста лет страной правили только королевы. Эта традиция перервалась после того, как королева Беатрикс после 33-х лет правления отказалась от престола в пользу своего старшего Виллема-Александра. Но стоит отметить, что в будущем государством вновь будет правит женщина. Ведь в нынешнего короля есть три дочери. И старшая из них, 17-летняя принцесса Катарина-Амалия, первая в очереди на трон.

Принцесса Ингрид Александра, 17 лет

Дочь кронпринца Хокона и крон-принцессы Метте-Марит, 17-летняя Ингрид Александра - вторая в очереди на трон Норвегии. Девочка станет второй женщиной на престоле после королевы Маргарет, которая правила еще в XV веке.

Принцесса Элеонор, 9 лет

В Королевстве Швеция также начнется век королев. Ведь сейчас первой в списке наследников престола находится 43-летняя кронпринцесса Виктория. А сразу после нее в очереди стоит ее 9-летняя дочь, принцесса Элеонор.

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