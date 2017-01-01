Наследники монархов: Дети, которые в будущем станут королями и королевами
Герои нашей подборки пока еще маленькие дети или подростки. Но в будущем эти юные принцы и принцессы станут правителями европейских монархий. Ivona предлагает узнать, как выглядят наследники престола Великобритании, Бельгии, Дании, Испании, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Норвегии и Швеции.
- Принц Джордж, 7 лет
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Принц Джордж является внуком королевы Елизаветы II и старшим сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Мальчик, который родился 22 июля 2013 года, сейчас третий в очереди на престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии после своего дедушки, принца Чарльза, и отца.
- Принцесса Елизавета, 19 лет
Бельгийская принцесса Елизавета - старшая из четырех детей короля Филиппа и королевы Матильды и первая в очереди на трон этой европейской монархии. Девушка активно готовится к роли будущей королевы. Осенью 2020 года Елизавета поступила в Королевскую военную академию в Брюсселе. А до этого принцесса закончила колледж UWC Atlantic College в Уэльсе.
- Принц Кристиан, 15 лет
Внук королевы Маргрете II сейчас находится на второй строчке в списке престолонаследников Дании. Мальчик станет главой государства после своего отца, кронпринца Фредерика. Ожидается, что в будущем он будет правит под именем Кристиан XI.
- Принцесса Леонор, 15 лет
Одногодка Кристиана, принцесса Леонор также в будущем станет королевой. Старшая дочь короля Филиппа VI и его жены Летиции возглавит Королевство Испания.
- Принц Шарль, 9 месяцев
А этот будущий монарх появился на свет только 10 мая 2020 года, но уже находится на второй строчке в списке наследников на престол. Первенец принца Гийома и принцессы Стефании когда-то станет Великим Герцогом Люксембурга.
- Принц Жак, 6 лет
Князь Монако Альбер II передаст трон сыну Жаку. Мальчик родился на две минуты позже своей сестры-близняшки Габриэллы. Однако, в княжестве в порядке наследования преимущество у мужского пола.
La nouvelle photo officielle de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène avec Leurs enfants le Prince...Опубліковано Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Середа, 20 січня 2021 р.
- Принцесса Катарина-Амалия, 17 лет
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Нидерланды долгое время называли женской монархией. Ведь больше ста лет страной правили только королевы. Эта традиция перервалась после того, как королева Беатрикс после 33-х лет правления отказалась от престола в пользу своего старшего Виллема-Александра. Но стоит отметить, что в будущем государством вновь будет правит женщина. Ведь в нынешнего короля есть три дочери. И старшая из них, 17-летняя принцесса Катарина-Амалия, первая в очереди на трон.
- Принцесса Ингрид Александра, 17 лет
Дочь кронпринца Хокона и крон-принцессы Метте-Марит, 17-летняя Ингрид Александра - вторая в очереди на трон Норвегии. Девочка станет второй женщиной на престоле после королевы Маргарет, которая правила еще в XV веке.
- Принцесса Элеонор, 9 лет
В Королевстве Швеция также начнется век королев. Ведь сейчас первой в списке наследников престола находится 43-летняя кронпринцесса Виктория. А сразу после нее в очереди стоит ее 9-летняя дочь, принцесса Элеонор.
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