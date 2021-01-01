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Супермодель Карли Клосс родила первенца

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Муж Карли Кросс показал первое фото новорожденного малыша.
Супермодель Карли Клосс родила первенца
Супермодель Карли Клосс родила первенца
Getty images

Бывшая звезда показов Victoria's Secret, американская супермодель Карли Клосс впервые стала мамой. О пополнении в семье сообщил супруг Карли - Джошуа Кушнер.

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На своей странице в Инстаграм новоиспеченный отец опубликовал первое фото ребенка. Однако, пол, имя и дату рождения малыша Джошуа и его 28-летняя звездная супруга пока держат в тайне.

«Добро пожаловать в мир», - лаконично подписал первый снимок младенца муж Кросс.

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Теги: Карли Клосс
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Источник: ivonа bigmir)net

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