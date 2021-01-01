Супермодель Карли Клосс родила первенца
Муж Карли Кросс показал первое фото новорожденного малыша.
Бывшая звезда показов Victoria's Secret, американская супермодель Карли Клосс впервые стала мамой. О пополнении в семье сообщил супруг Карли - Джошуа Кушнер.
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На своей странице в Инстаграм новоиспеченный отец опубликовал первое фото ребенка. Однако, пол, имя и дату рождения малыша Джошуа и его 28-летняя звездная супруга пока держат в тайне.
«Добро пожаловать в мир», - лаконично подписал первый снимок младенца муж Кросс.
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