Супермодель Карли Клосс родила первенца

Муж Карли Кросс показал первое фото новорожденного малыша.

Бывшая звезда показов Victoria's Secret, американская супермодель Карли Клосс впервые стала мамой. О пополнении в семье сообщил супруг Карли - Джошуа Кушнер.

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На своей странице в Инстаграм новоиспеченный отец опубликовал первое фото ребенка. Однако, пол, имя и дату рождения малыша Джошуа и его 28-летняя звездная супруга пока держат в тайне.

«Добро пожаловать в мир», - лаконично подписал первый снимок младенца муж Кросс.

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