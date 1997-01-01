Звезды, которые стали родителями после 40 лет
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Представляем подборку знаменитостей, которые стали мамами в зрелом возрасте.
Моника Белуччи
Итальянская актриса и модель Моника Белуччи впервые стала мамой в 39 лет. Знаменитость родила от своего супруга Венсана Касселя дочь Деву. А в 45 лет Моника испытала счастье материнства вновь, когда родила вторую дочь по имени Леони.
Белуччи признается, что поздние роды – это большой риск:
«Женщины, которые рожают поздно, как я, любят говорить, какие они смелые. Это правда, ведь чем старше ты становишься, тем больше риска для тебя и ребенка. Но лично я себя смелой не считаю, я считаю, что мне повезло. Когда я родила первого ребенка в 39 лет, я говорила, что хочу второго ребенка как можно скорее, но не была готова к этому в реальности. Дети — это не фильмы, они не терпят суеты и спешки в подготовке к их появлению».
Холли Берри
Американская актриса Холли Берри впервые стала мамой в 41 год, когда родила дочь Налу от бойфренда манекенщика Габлиэля Обри. Второго ребенка знаменитость родила в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В 46 лет Холли Берри родила сына Масео-Роберта.
«Я чувствую себя превосходно. Хотя, если честно, судьба преподнесла мне невероятный сюрприз. Я думала, что все эти переживания уже остались в прошлом... Я уже стояла на пороге менопаузы, а тут такие новости», — поделилась Берри после того, как узнала, что беременна во второй раз.
Сальма Хайек
Свою молодость актриса Сальма Хайек посвятила карьере и завоевала Голливуд. А вот стать мамой она решилась только в 41 год, родив дочь Валентину от миллиардера Франсуа Анри Пино.
Хайек уверена, что правильно расставила приоритеты, и абсолютно не жалеет о поздних родах:
«В 40 лет я более уверенный и уравновешенный человек по сравнению со мной 30-летней. Десять лет назад я не смогла бы дать своему ребенку столько, сколько готова дать сейчас. Моей дочке повезло, что она родилась именно сейчас, когда мне за 40», — заявила Хайек.
Ева Мендес
Американская актриса Ева Мендес долгое время утверждала, что материнство – это не ее история. Свое мнение она изменила после встречи с Райаном Гослингом. У актеров закрутился бурный роман на съемках фильмах «Место под соснами». Сейчас влюбленные воспитывают двух дочерей - Эсмеральду Амаду и Амаду Ли. Старшую дочь Ева Мендес родила в 40 лет, а младшую – в 42 года.
«Я и подумать не могла, что заботиться о новорожденном ребенке так сложно. Думала, мои самые дикие ночи уже позади. Оказалось, главные испытания ждали впереди. Пока я справляюсь без няни, но в будущем планирую нанять помощницу. Для меня в этом и заключается смысл материнства – бороться со сном по ночам, не знать, что делать, справляться со всем самостоятельно», — рассказала Мендес.
Ева Лонгория
Американская актриса Ева Лонгория не раз утверждала, что слишком эгоистична для того, чтобы заводить детей. Однако брак с Хосе Антонио Бастона изменил ее мнение, поскольку артистка родила от возлюбленного сына по имени Сантьяго Энрике. Еве на тот момент было 42 года.
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