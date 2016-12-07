Вши у ребенка: что делать и к какому врачу обращаться

Педикулез – очень распространенная болезнь среди детей. Что же делать, если у вашего малыша появились вши?

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Вши или педикулез наиболее часто встречаются у детей. Малыши больше всего подвержены заражением головной вошью, которая паразитирует на коже головы и откладывает свои яйца (гниды), прикрепляя их к стержням волос. Через 10 дней вылупляются новые вши, которые смогут отложить яйца еще через 2 недели, и так их жизненный цикл повторяется.

Подхватить вши можно при тесном контакте с зараженным педикулезом человеком или же при обмене с ним личными вещами. Именно поэтому дети находятся в группе риска, ведь они постоянно более тесно контактируют со сверстниками в школах и детских садах во время игр или общения, а также могут легко поменяться шапками, расческами или подушками с друзьями. Ранее считалось, что вши могут появиться только у неухоженных детей, хотя это вовсе не так. Педикулезом может заразиться каждый, а по данным Всемирной организации здравоохранения – это одно из наиболее распространенных заболеваний во всем мире. Поэтому Ivona решила разобраться с симптомами педикулеза, а также к какому врачу идти, если обнаружили у ребенка живность в волосах.

Симптомы педикулеза:

ребенок жалуется на сильный зуд кожи головы и постоянно себя расчесывает, плохо спит, становится раздражительным;

на коже головы и за ушами можно обнаружить зудящие красноватые бугорки-папулы или мелкие пятна синего оттенка, остающиеся после укусов;

невооруженным глазом на затылке или за ушами можно увидеть и самих вшей – мелких насекомых сероватого или бурого цвета;

на волосах различимы гниды – беловатые плоские мелкие яйца вшей, которые плотно прикреплены к стержням волос.

Лечение педикулеза: к какому врачу идти

Как только вы увидели у ребенка вши, нужно сразу обратиться к доктору. Можно обратиться к педиатру или же к дерматологу. Обычно пациентам назначают химические и механические средства. В аптеке представлено большое количество эффективных шампуней, лосьонов, спреев и эмульсий от головных вшей.

Во время лечения педикулеза у одного члена семьи все остальные должны соблюдать защитные меры: мыть голову шампунем для профилактики и регулярно обрабатывать расчески специальным средством. Тщательно выстирывайте в горячей воде весь домашний текстиль. Затем прогладьте, особенно у швов – именно там чаще всего находятся яйца.

Ни в коем случае не стоит пускать заболевание на самотек, ведь вши являются переносчиками опасных заболеваний: сыпного и возвратного тифа, тяжелой лихорадки. Также опасны возникновения инфекций в местах сильных расчесов: на коже появляются пузырьки, заполненные гноем.

Профилактика педикулеза: что делать, чтобы не подхватить вшей

А для того чтобы избежать заражения этой неприятной болезнью, соблюдайте профилактические меры и объясните малышу, насколько важно не использовать чужие расчески, платки, шарфы, головные уборы других людей.

Ученые утверждают, что вши не любят запах лаванды и чайного дерева, поэтому можно при отсутствии аллергии добавить пару капель этих эфирных масел в обычный шампунь и регулярно мыть им голову.

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