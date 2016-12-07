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Вши у ребенка: что делать и к какому врачу обращаться

Комментариев: 6
Педикулез – очень распространенная болезнь среди детей. Что же делать, если у вашего малыша появились вши?
Вши у ребенка: к какому врачу идти
Вши у ребенка: к какому врачу идти
depositphotos.com

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Вши или педикулез наиболее часто встречаются у детей. Малыши больше всего подвержены заражением головной вошью, которая паразитирует на коже головы и откладывает свои яйца (гниды), прикрепляя их к стержням волос. Через 10 дней вылупляются новые вши, которые смогут отложить яйца еще через 2 недели, и так их жизненный цикл повторяется. 

Подхватить вши можно при тесном контакте с зараженным педикулезом человеком или же при обмене с ним личными вещами. Именно поэтому дети находятся в группе риска, ведь они постоянно более тесно контактируют со сверстниками в школах и детских садах во время игр или общения, а также могут легко поменяться шапками, расческами или подушками с друзьями. Ранее считалось, что вши могут появиться только у неухоженных детей, хотя это вовсе не так. Педикулезом может заразиться каждый, а по данным Всемирной организации здравоохранения – это одно из наиболее распространенных заболеваний во всем мире. Поэтому Ivona решила разобраться с симптомами педикулеза, а также к какому врачу идти, если обнаружили у ребенка живность в волосах.

Симптомы педикулеза:

  • ребенок жалуется на сильный зуд кожи головы и постоянно себя расчесывает, плохо спит, становится раздражительным; 
  • на коже головы и за ушами можно обнаружить зудящие красноватые бугорки-папулы или мелкие пятна синего оттенка, остающиеся после укусов; 
  • невооруженным глазом на затылке или за ушами можно увидеть и самих вшей – мелких насекомых сероватого или бурого цвета; 
  • на волосах различимы гниды – беловатые плоские мелкие яйца вшей, которые плотно прикреплены к стержням волос.

Лечение педикулеза: к какому врачу идти

Как только вы увидели у ребенка вши, нужно сразу обратиться к доктору. Можно обратиться к педиатру или же к дерматологу. Обычно пациентам назначают химические и механические средства. В аптеке представлено большое количество эффективных шампуней, лосьонов, спреев и эмульсий от головных вшей.

Во время лечения педикулеза у одного члена семьи все остальные должны соблюдать защитные меры: мыть голову шампунем для профилактики и регулярно обрабатывать расчески специальным средством. Тщательно выстирывайте в горячей воде весь домашний текстиль. Затем прогладьте, особенно у швов – именно там чаще всего находятся яйца. 

Ни в коем случае не стоит пускать заболевание на самотек, ведь вши являются переносчиками опасных заболеваний: сыпного и возвратного тифа, тяжелой лихорадки. Также опасны возникновения инфекций в местах сильных расчесов: на коже появляются пузырьки, заполненные гноем.

Профилактика педикулеза: что делать, чтобы не подхватить вшей

А для того чтобы избежать заражения этой неприятной болезнью, соблюдайте профилактические меры и объясните малышу, насколько важно не использовать чужие расчески, платки, шарфы, головные уборы других людей. 

Ученые утверждают, что вши не любят запах лаванды и чайного дерева, поэтому можно при отсутствии аллергии добавить пару капель этих эфирных масел в обычный шампунь и регулярно мыть им голову.

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Теги: здоровье ребенка, вши, профилактика
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (6)
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    28.10.2019, 19:46
Оценка:  0
Нашла у ребенка гнид и вшей, мамы которые уже сталкивались с этой проблемой, посоветовали Педикулин, его и взяли, действительно эффективное средство, после первой обработки забыли о этой проблеме!
гость  (аноним)  18.09.2019, 11:58
Оценка:  0
гость
У дочки были вши( в садике заразилась( в аптеке покупала спрей, на основе анисового масла педикулен ультра, в наборе гребень и лупа были. И дома все перестирывала и проглаживала с двух сторон.
Даша  (аноним)  14.05.2017, 13:33
Оценка:  0
Даша
Девочки, спасибо огромное за ваши советы. Ребенок тоже притянул из школы вшей, так я сразу и купила этот препарат Д-95, цена дешевая, гребешок в комплекте, ну и самый огромный плюс - безопасный для детей, нет ядов и токсинов в составе. Пользоваться оказалось им не сложно. Передушили вшей за раз, благо мальчик, вычесали тоже быстро. Вообщем спасибо, так могла травить ребенка не известно какими препаратами, а так быстро и без проблем педикулез победили!
Лена  (аноним)  24.04.2017, 12:58
Оценка:  0
Лена
Вот и я недавно задала себе этот вопрос - Что делать??? Когда обнаружила у ребенка вшей и гнид. Многие средства ведь только вшей убивают, тогда начала читать форумы и наткнулась на положительные отзывы о педикулицидном средстве Д-95, его и купила, она уже усовершенствовано, душит своей консистенцией и вшей, и гнид, при этом оно не ядовитое, что тоже важно, ведь речь идет о детях. И пользоваться таким средством оказалось очень просто. За один прием удалось избавиться полностью от педикулеза. Хорошо, что сейчас есть масса людей, которые делятся своим опытом и этим помогают другим.
Анна  (аноним)  09.03.2017, 13:22
Оценка:  0
Анна
Очень хорошо, что сейчас есть такие безопасные, не токсичные средства, я тоже обратила внимание как раз на средство Д-95 педикулицидное, купила его, фармацевт подробно рассказала как им воспользоваться. Я провела процедуру незамедлительно, вычесывала волосы дочери долго, так как они у нее длинные, но очень старалась, чтобы полностью всех задушенных вшей вычесать. И у меня получилось! Средство эффективное, недорогое, в комплекте есть даже сам гребешок. Очень рекомендую.
Вера  (аноним)  07.12.2016, 13:13
Оценка:  0
Вера
Педикулез сейчас уже не проблема, препаратов эффективных масса, главное не затравливать ребенка народными методами типа керосина, мы в этом году тоже боролись с педикулезом и очень удачно. Покупали абсолютно безвредное средство педикулицидное Д-95, оно из диметиконов состоит, душит букашек, а не травит, поэтому для детей именно то что нужно. В упаковке все есть, и пакетики средства, и гребешок, чтоб потом передушенных букашек вычесать, и цена у него в аптеках самая дешевая из всех средств, что есть. Нам за одно применение удалось избавиться от педикулеза.
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