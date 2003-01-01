ТОП-5 звездных мам, которые столкнулись с послеродовой депрессией

Кто из знаменитых женщин пережил тяжелую депрессию после рождения ребенка.

Эти звездные мамочки обожают своих детей, однако с ужасом вспоминают, какую тяжелую депрессию они пережили после родов.

Гвинет Пэлтроу

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Звезда киновселенной Marvel Гвинет Пэлтроу в одном из интервью рассекретила, что столкнулась с депрессией после рождения сына Мозеса. По словам обладательницы «Оскара», врач ей хотел выписать антидепрессанты, однако она приняла решение побороть проблему без применения лекарств. Альтернативными методами лечения стали занятия спортом, отказ от алкоголя и здоровый сон.

Адель

Британская певица Адель призналась журналистам, что боится заводить второго ребенка так, как долго не могла побороть депрессию после появления на свет первенца в 2012 году. Пережить сложный период Адель помогло общение с другими новоиспеченными мамочками.

Риз Уизерспун

Звезда фильма «Блондинка в законе» в эфире подкаста актрисы Джамилы Джамил призналась, что имела серьезные проблемы с психикой после вторых родов.

«У меня трое детей, и появление на свет каждого из них отразилось на мне по‑разному. После первых родов у меня почти не было тревоги, а вот после вторых мне приходилось принимать сильнодействующие препараты, потому что я просто была сама не своя», - вспомнила Уизерспун.

Брук Шилдс

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Знаменитая модель, актриса и мама двух дочерей Брук Шилдс в одном из выпусков шоу Опры Уинфри рассказала, что страдала от депрессии после рождения первенца. Звезда призналась, что в тот период ей было проще находится в компании чужих людей, чем с собственным ребенком. Справится с диагнозом модели помог психолог.

Эль Макферсон

В 2003 году американская супермодель Эль Макферсон оказалась в клинике, где лечилась от послеродовой депрессии. Психическое состояние здоровья звезды подиумов сильно пострадало после рождения второго сына.

«Мне стало ясно, что сама я просто не справлюсь с этим состоянием. Именно врачи помогли мне выздороветь и прийти в себя», - поделилась Эль годами позднее.

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