Энрике Иглесиас умилил Сеть новым селфи с дочерью от Анны Курниковой

Испанский певец показал, как проводит время с полуторагодовалой дочерью Мэри.

Всемирно известный испанский исполнитель Энрике Иглесиас и его возлюбленная, российская теннисистка и модель Анна Курникова воспитывают троих детей - 3-летних близнецов Николас и Люси, а также Мэри, которая появилась на свет в начале прошлого года.

Читай также: Знаменитые геи, которые ранее были женаты на женщинах

Звездный папа обожает проводить время со своими наследниками и время от времени демонстрирует в соцсетях семейные фотографии. Так, на днях Энрике решил показать фанам, как подросла полуторагодовалая дочь Мэри. Артист обнародовал в Инстаграм милое селфи, где он позировал на яхте вместе с малышкой. Девочка предстала перед камерой в наряде камуфляжной расцветки.

“Работаем над чем-то 🙊“, - заинтриговал Иглесиас в подписи к кадру.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.