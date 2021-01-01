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Энрике Иглесиас умилил Сеть новым селфи с дочерью от Анны Курниковой

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Испанский певец показал, как проводит время с полуторагодовалой дочерью Мэри.
Энрике Иглесиас умилил Сеть новым селфи с дочерью от Анны Куриковой
Энрике Иглесиас умилил Сеть новым селфи с дочерью от Анны Куриковой
Getty images

Всемирно известный испанский исполнитель Энрике Иглесиас и его возлюбленная, российская теннисистка и модель Анна Курникова воспитывают троих детей - 3-летних близнецов Николас и Люси, а также Мэри, которая появилась на свет в начале прошлого года.

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Звездный папа обожает проводить время со своими наследниками и время от времени демонстрирует в соцсетях семейные фотографии. Так, на днях Энрике решил показать фанам, как подросла полуторагодовалая дочь Мэри. Артист обнародовал в Инстаграм милое селфи, где он позировал на яхте вместе с малышкой. Девочка предстала перед камерой в наряде камуфляжной расцветки.

“Работаем над чем-то 🙊“, - заинтриговал Иглесиас в подписи к кадру.

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Теги: Энрике Иглесиас, Анна Курникова, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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