Жена Тимберлейка впервые рассказала о тайных родах во время пандемии
Известная американская актриса и модель Джессика Бил впервые публично прокомментировала рождение второго ребенка. Супруга музыканта Джастина Тимберлейка приняла участие в записи нового выпуска подкаста актера Дакса Шепарда «Armchair Expert».
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Во время разговора с Шепардом Джессика разоткровенничалась на тему родов. Бил объяснила, что она и ее супруг не планировали скрывать вторую беременность от общественности, просто так сложились обстоятельства.
«У меня будто было тайное дитя пандемии. На самом деле, я не то чтобы намеренно держала в секрете вторую беременность. Просто был COVID, разгар пандемии. Я уехала в Монтану со своей семьей и больше оттуда не уезжала», — поделилась актриса.
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Джессика призналась, что боялась, что Тимберлейку запретят присутствовать на родах из-за ограничений в больницах в связи с COVID-19. Однако, переживания оказались напрасными.
«Был момент, когда вообще никого не пускали, и я сильно переживала из-за этого. Если бы мне пришлось остаться там одной, это было бы ужасно. Я была по-настоящему напугана», — добавила звезда сериала «Грешница».
Напомним, что у Джастина Тимберлейка и Джессики Бил двое сыновей: 6-летний Сайлас и Финеас, который появился на свет в сентябре 2020 года.
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