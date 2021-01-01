Алекса Родригеса заподозрили в романе с экс-женой Тома Круза

Бывший жених Дженнифер Лопес тайно встретился с Кэти Холмс.

В Сети уже больше месяца обсуждают воссоединение актрисы и певицы Дженнифер Лопес со звездой «Лиги справедливости» Беном Аффлеком. Артисты сошлись спустя 17 лет после разрыва.

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Но, похоже, бывший жених Джей Ло, бейсболист Алекс Родригес тоже не долго страдал из-за расставания с певицей. Так, недавно спортсмен спровоцировал слухи о романе с экс-женой Тома Круза, актрисой Кэти Холмс.

На прошлых выходных папарацци сняли Родригеса возле дома Холмс на Манхэттене, где она живет вместе с 15-летней дочерью Сури Круз. Стоит отметить, что недавно Кэти тоже разорвала отношения с ресторатором Эмилио Витоло.

Сами звезды пока не комментировали информацию о возможном романе. Однако, представитель Алекса заверил, что экс-бойфренд Лопес просто ищет новое жилье, поэтому и оказался на Манхэттене.

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