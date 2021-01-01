Ксения Мишина показала редкое фото со времен беременности
Популярная украинская актриса, победительница «Танцев со звездами 2019» и участница первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина поделилась редкой фотографией в соцсети. Звезда сериала «Крепостная» решила показать, как выглядела во время беременности в 22-летнем возрасте.
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На своей Инстаграм-странице в разделе Сторис Ксения обнародовала снимок, где она в черном обтягивающем наряде демонстрировала на камеру уже большой животик на последних сроках. Мишина призналась фанам, что во время беременности поправилась на 30 килограмм.
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