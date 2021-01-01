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Ксения Мишина показала редкое фото со времен беременности

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Актриса запостила архивный кадр с округлившимся животиком.
Ксения Мишина показала редкое фото со времен беременности
Ксения Мишина показала редкое фото со времен беременности
instagram.com/misha.k.ua

Популярная украинская актриса, победительница «Танцев со звездами 2019» и участница первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина поделилась редкой фотографией в соцсети. Звезда сериала «Крепостная» решила показать, как выглядела во время беременности в 22-летнем возрасте.

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На своей Инстаграм-странице в разделе Сторис Ксения обнародовала снимок, где она в черном обтягивающем наряде демонстрировала на камеру уже большой животик на последних сроках. Мишина призналась фанам, что во время беременности поправилась на 30 килограмм.

Ксения Мишина во время беременности
Ксения Мишина во время беременности
Скриншот

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Теги: Ксения Мишина, беременность звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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