Ксения Мишина показала редкое фото со времен беременности

Актриса запостила архивный кадр с округлившимся животиком.

Популярная украинская актриса, победительница «Танцев со звездами 2019» и участница первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина поделилась редкой фотографией в соцсети. Звезда сериала «Крепостная» решила показать, как выглядела во время беременности в 22-летнем возрасте.

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На своей Инстаграм-странице в разделе Сторис Ксения обнародовала снимок, где она в черном обтягивающем наряде демонстрировала на камеру уже большой животик на последних сроках. Мишина призналась фанам, что во время беременности поправилась на 30 килограмм.

Ксения Мишина во время беременности Скриншот

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