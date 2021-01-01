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Кортни Кокс показала детские фото своей дочери Коко

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Звездная мама Кортни Кокс поздравила дочь с 17-летием, опубликовав ее забавные кадры.
Кортни Кокс показала детские фото своей дочери Коко
Кортни Кокс показала детские фото своей дочери Коко
instagram.com/courteneycoxofficial

Звезда сериалов «Друзья» и «Город хищниц», американская актриса Кортни Кокс поделилась в соцсети редкими фотографиями из семейного альбома. В честь 17-летия единственной дочери Коко знаменитость решила показать подписчикам детские кадры именинницы.

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На одном из снимков, опубликованном в Инстаграм Кокс, можно увидеть, как Кортни выглядела спустя пару лет после рождения ребенка. Кроме того, артистка запостила архивное видео, где Коко забавно корчит рожицы на камеру.

«Поздравляю с 17-м днем рождения мою сильную, чувствительную, творческую, любящую, задушевную, красивую, талантливую и мудрую Коко. Я так сильно тебя люблю», - обратилась к имениннице звездная мама.

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Теги: Кортни Кокс, Друзья, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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