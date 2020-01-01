Сохранить томаты вкусными и свежими в течение длительного времени вполне возможно.

Чтобы помидоры лучше сохраняли свой аромат и текстуру, их обычно рекомендуют держать при комнатной температуре. Однако здесь все не так просто. Ivona поделится с вами лучшими способами хранения томатов в зависимости от степени их спелости.

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Как хранить зеленые помидоры?

Недозрелые зеленые помидоры выложите стеблем вниз в картонную коробку или бумажный пакет в один слой. Держите в прохладном месте, пока они не станут красного цвета.

Как хранить помидоры: 3 полезных совета pinterest.com

Как хранить спелые помидоры?

Очень спелые плоды должны храниться при комнатной температуре на столе вдали от солнечного света. Убедись, что они лежат в один слой, не касаясь друг друга, а стебли смотрят вверх. Такие помидоры нужно съесть в течение нескольких дней.

Как хранить помидоры: 3 полезных совета pinterest.com

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Как хранить перезрелые томаты?

Перезрелые помидоры, мягкие на ощупь, можно хранить в холодильнике не более трех суток. Холодный воздух будет защищать томаты от дальнейшего созревания. Перед употреблением достань помидоры из холодильника и дай им прогреться до комнатной температуры. Это поможет вернуть овощам часть аромата, который они потеряли из-за охлаждения.

Как хранить помидоры: 3 полезных совета pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить помидоры по-армянски.

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