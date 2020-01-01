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Помидоры по-армянски: как приготовить закуску

Сегодня, 12:40Комментариев:0
Как приготовить пикантную острую закуску, которая дополнит любое застолье.
Ингредиенты
  • Томаты 5 кг
  • Чеснок 500 г
  • Острый перец 50 г
  • Зелень сельдерея 750 г
  • Лавровый лист 3 шт
  • Петрушка 50 г
  • Соль 300 г
  • Листья хрена
  • Вода 5 л
Помидоры по-армянски: как приготовить закуску
Помидоры по-армянски: как приготовить закуску / depositphotos.com

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В начале лета появляется множество свежих овощей, но многим вдруг начинает хотеться чего-то острого и соленого. Отличный вариант - помидоры по-армянски. Эта оригинальная закуска готовится довольно быстро, а обладает непередаваемым вкусом и ароматом. Рецепт помидоров по-армянски довольно популярен, закуску даже заготавливают на зиму. 

Чтобы помидоры по-армянски получились по-настоящему вкусными, стоит не забывать о секретах приготовления. Так, использовать лучше томаты сорта “сливка” или “пулька”, поскольку они малосочные, но мясистые. Если планируется консервация в небольшую тару, то плоды лучше разрезать на половинки. Для начинки используют кинзу, петрушку, базилик, укроп, но в умеренном количестве, ведь в начинку добавляется чеснок и острый перец. Фаршировать томаты можно капустой, болгарским перцем, смесью сельдерея и чеснока, морковью, хреном.

Стоит помнить, что в заготовки по-армянски уксус добавляют минимально, а засаливать необходимо уже после фарширования овощей. Мы предлагаем рецепт приготовления помидоров по-армянски с сельдереем и зеленью. Этот рецепт не относится к таким, что готовится быстро, чтобы попробовать закуску, необходимо подождать около двух недель.

Помидоры по-армянски: как приготовить закуску
Помидоры по-армянски: как приготовить закуску
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Порубить зелень, чеснок измельчить, перец без семян нарезать мелкими кубиками.
  2. Перемешать все тщательно.
  3. Надрезать помидоры до середины, начинить фаршем.
  4. Выложить дно емкости, используя часть начинки, лавровый лист и листья хрена.
  5. Расположить томаты плотно друг к другу, накрыть такой же смесью.
  6. Чередовать слои до наполнения тары.
  7. Приготовить рассол из соли и воды.
  8. Залить охлажденной жидкость овощи.
  9. Положить сверху гнет, через 3 дня поместить в холодильник.
  10. Переложить в банки, закрыть капроновыми крышками спустя 2 недели.

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Теги:маринад,помидоры,соления,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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