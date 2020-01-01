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Рецепт низкокалорийной закуски, которая станет источником витаминов и кальция.

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Творог - полезный, диетический продукт. Но, употреблять его в чистом виде нравится не всем. Когда сырники и запеканки приелись, можно попробовать приготовить летнюю пикантную закуску - помидоры фаршированные творогом с зеленью. Получается сочное, ароматное и низкокалорийное блюдо. Как и большинство подобных блюд, его можно модернизировать, добавляя в начинку сыры, яйца, любимые специи и травы.

Помидоры фаршированные творогом готовятся очень быстро, это отличная закуска к праздничному столу, разнообразит ежедневный рацион.

Пикантные помидоры фаршированные творогом и зеленью depositphotos.com

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Приготовление:

Сделать на помидорах, ближе к верху, надрезы, но не до конца, чтобы получилась крышечка. Вынуть ложкой мякоть из середины помидоров. Растереть творог с яичными желтками. Добавить измельченную петрушку и укроп. Приправить солью, перцем. Добавить чеснок, пропущенный через пресс. Добавить в получившуюся творожную массу сметану и майонез. Тщательно перемешать. Начинить помидоры творожной массой, прикрыть крышечкой.

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