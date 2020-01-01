Пикантные помидоры фаршированные творогом и зеленью

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Творог - полезный, диетический продукт. Но, употреблять его в чистом виде нравится не всем. Когда сырники и запеканки приелись, можно попробовать приготовить летнюю пикантную закуску - помидоры фаршированные творогом с зеленью. Получается сочное, ароматное и низкокалорийное блюдо. Как и большинство подобных блюд, его можно модернизировать, добавляя в начинку сыры, яйца, любимые специи и травы.
Помидоры фаршированные творогом готовятся очень быстро, это отличная закуска к праздничному столу, разнообразит ежедневный рацион.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить заготовку на зиму из кабачков.
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