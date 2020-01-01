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Пикантные помидоры фаршированные творогом и зеленью

23 мин назадКомментариев:0
Рецепт низкокалорийной закуски, которая станет источником витаминов и кальция.
Ингредиенты
  • помидоры небольшие 7 шт
  • творог 200 г
  • желтки яиц отварные 3 шт
  • укроп, петрушка
  • чеснок 2 зубчика;
  • соль
  • перец черный свежемолотый
  • майонез 2 ст. л.
  • сметана 1 ст. л.
Пикантные помидоры фаршированные творогом и зеленью
Пикантные помидоры фаршированные творогом и зеленью / depositphotos.com

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Творог - полезный, диетический продукт. Но, употреблять его в чистом виде нравится не всем. Когда сырники и запеканки приелись, можно попробовать приготовить летнюю пикантную закуску - помидоры фаршированные творогом с зеленью. Получается сочное, ароматное и низкокалорийное блюдо. Как и большинство подобных блюд, его можно модернизировать, добавляя в начинку сыры, яйца, любимые специи и травы. 

Помидоры фаршированные творогом готовятся очень быстро, это отличная закуска к праздничному столу, разнообразит ежедневный рацион.

Пикантные помидоры фаршированные творогом и зеленью
Пикантные помидоры фаршированные творогом и зеленью
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Сделать на помидорах, ближе к верху, надрезы, но не до конца, чтобы получилась крышечка.
  2. Вынуть ложкой мякоть из середины помидоров.
  3. Растереть творог с яичными желтками.
  4. Добавить измельченную петрушку и укроп.
  5. Приправить солью, перцем.
  6. Добавить чеснок, пропущенный через пресс.
  7. Добавить в получившуюся творожную массу сметану и майонез. Тщательно перемешать.
  8. Начинить помидоры творожной массой, прикрыть крышечкой.

Ранее мы писали, как приготовить заготовку на зиму из кабачков. 

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Теги:помидоры,творог,блюда из помидоров,фарширование,диетические,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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