Суп из огурцов: ТОП-5 летних рецептов
Иногда хочется разнообразить традиционное летнее меню чем-нибудь интересным и новым. И вместо привычного зеленого борща можно приготовить холодный огуречный суп! Это элегантное блюдо готовится за считанные минуты из самых простых ингредиентов. Лучшими рецептами делится Ivona.
Холодный суп с огурцами и цуккини
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Практически все средиземноморские кухни используют цуккини в разных блюдах. Суп из огурцов и цуккини прекрасно подойдет для летнего обеда.
Холодный огуречный суп с картофелем
Легкий огуречный суп - превосходное первое блюдо в жаркий день.
Суп из огурцов с плавленым сыром
Холодный летний суп-пюре из огурцов, сыра, чеснока, зелени и сливок.
Холодный суп из огурцов и сладкого перца
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В жаркое время года на смену горячим первым блюдам приходят легкие прохладные супы-пюре из овощей.
Болгарский холодный суп таратор идеально подходит для лета. Обычно он подается перед вторыми блюдами или одновременно с вторым блюдом.
Ранее мы рассказывали, как приготовить цукаты из кабачка.
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