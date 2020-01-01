Суп из огурцов: ТОП-5 летних рецептов

Освежающие супы для жаркого летнего дня.

Иногда хочется разнообразить традиционное летнее меню чем-нибудь интересным и новым. И вместо привычного зеленого борща можно приготовить холодный огуречный суп! Это элегантное блюдо готовится за считанные минуты из самых простых ингредиентов. Лучшими рецептами делится Ivona.

Холодный суп с огурцами и цуккини

Холодный суп с огурцами и цуккини pinterest.com

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Практически все средиземноморские кухни используют цуккини в разных блюдах. Суп из огурцов и цуккини прекрасно подойдет для летнего обеда.

Холодный огуречный суп с картофелем

Холодный огуречный суп с картофелем pinterest.com

Легкий огуречный суп - превосходное первое блюдо в жаркий день.

Суп из огурцов с плавленым сыром

Суп из огурцов с плавленым сыром pinterest.com

Холодный летний суп-пюре из огурцов, сыра, чеснока, зелени и сливок.

Холодный суп из огурцов и сладкого перца

Холодный суп из огурцов и сладкого перца pinterest.com

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В жаркое время года на смену горячим первым блюдам приходят легкие прохладные супы-пюре из овощей.

Таратор с грецкими орехами

Таратор с грецкими орехами pinterest.com

Болгарский холодный суп таратор идеально подходит для лета. Обычно он подается перед вторыми блюдами или одновременно с вторым блюдом.

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