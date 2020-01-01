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Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке

7 мин назадКомментариев:0
Рецепт диетического блюда, которое станет источником витаминов и разнообразит рацион.
Ингредиенты
  • Зеленый горошек 500 г
  • Кокосовое молоко 200 мл
  • Зеленый лук, свежий базилик по 1 пучку
  • Куриный бульон 400 мл
  • Кокосовое масло 1 ч.л.
  • Лимон 1 шт
  • Оливковое масло 2 ст.л.
Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке
Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке / depositphotos.com

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Совсем скоро появится молодой зеленый горошек. Поэтому впору запасаться рецептами блюд из этого вкусного и полезного овоща. 

Мы предлагаем приготовить диетический суп-пюре из зеленого горошка на кокосовом молоке. Это первое блюдо получается очень нежным, с приятным мягким вкусом. Чтобы блюдо было веганским, куриный бульон можно заменить водой либо добавить больше кокосового масла. В этом случае вкус супа будет насыщеннее. Обжаривать зеленый лук можно на оливковом масле. Этот крем-суп может иметь несколько другой вкус, если заменить базилик кинзой, либо использовать оба вида зелени.

Стоит отметить, что не менее вкусным суп получится с замороженным горошком. В суп допускается добавление стеблей сельдерея, куриное мясо, морепродукты. 

Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке
Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Нарезать мелко зеленый лук. 
  2. Разогреть кокосовое масло в сковороде, тушить лук на сильном огне 2 минуты до размягчения. Снять с огня.
  3. Соединить в кастрюле кокосовое молоко, куриный бульон и горошек.
  4. Закрыть крышкой, довести до кипения. Варить 3 минуты.
  5. Снять суп с огня, добавить лук, большую часть базилика со стеблями, лимонный сок.
  6. Пробить суп в блендере до желаемой степени однородности. 
  7. Заправить солью и перцем, добавить лимонный сок.
  8. Подавать, сбрызнув суп оливковым маслом и украсив листьями базилика.

Ранее мы писали, как приготовить французский луковый суп

 

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Теги:диетические,суп-пюре,зеленый горошек,кокосовое молоко,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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