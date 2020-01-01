Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке

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Совсем скоро появится молодой зеленый горошек. Поэтому впору запасаться рецептами блюд из этого вкусного и полезного овоща.
Мы предлагаем приготовить диетический суп-пюре из зеленого горошка на кокосовом молоке. Это первое блюдо получается очень нежным, с приятным мягким вкусом. Чтобы блюдо было веганским, куриный бульон можно заменить водой либо добавить больше кокосового масла. В этом случае вкус супа будет насыщеннее. Обжаривать зеленый лук можно на оливковом масле. Этот крем-суп может иметь несколько другой вкус, если заменить базилик кинзой, либо использовать оба вида зелени.
Стоит отметить, что не менее вкусным суп получится с замороженным горошком. В суп допускается добавление стеблей сельдерея, куриное мясо, морепродукты.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить французский луковый суп.
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