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Рецепт диетического блюда, которое станет источником витаминов и разнообразит рацион.

Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке

Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке / depositphotos.com

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Совсем скоро появится молодой зеленый горошек. Поэтому впору запасаться рецептами блюд из этого вкусного и полезного овоща.

Мы предлагаем приготовить диетический суп-пюре из зеленого горошка на кокосовом молоке. Это первое блюдо получается очень нежным, с приятным мягким вкусом. Чтобы блюдо было веганским, куриный бульон можно заменить водой либо добавить больше кокосового масла. В этом случае вкус супа будет насыщеннее. Обжаривать зеленый лук можно на оливковом масле. Этот крем-суп может иметь несколько другой вкус, если заменить базилик кинзой, либо использовать оба вида зелени.

Стоит отметить, что не менее вкусным суп получится с замороженным горошком. В суп допускается добавление стеблей сельдерея, куриное мясо, морепродукты.

Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке depositphotos.com

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Приготовление:

Нарезать мелко зеленый лук. Разогреть кокосовое масло в сковороде, тушить лук на сильном огне 2 минуты до размягчения. Снять с огня. Соединить в кастрюле кокосовое молоко, куриный бульон и горошек. Закрыть крышкой, довести до кипения. Варить 3 минуты. Снять суп с огня, добавить лук, большую часть базилика со стеблями, лимонный сок. Пробить суп в блендере до желаемой степени однородности. Заправить солью и перцем, добавить лимонный сок. Подавать, сбрызнув суп оливковым маслом и украсив листьями базилика.

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