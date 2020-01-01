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Рецепт кабачков на зиму в оригинальном маринаде, который понравится всей семье.

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Ближе к середине июня уже можно подумать о консервации овощей на зиму. Одними из первых консервируют кабачки. После огурцов и помидоров - это самая популярная альтернативная заготовка. Кабачки маринуют, солят, квасят, готовят из них салаты, закуски, икру, даже варят варенье и цукаты. Готовят из кабачков вкусные салаты на зиму с луком, морковью, сладким перцем, помидорами, баклажанами, цветной капустой, зеленью, корнем хрена и сельдерея. При этом овощ можно по-разному нарезать - дольками, кубиками, соломкой, кольцами и полукольцами.

Самое главное в консервированных кабачках - рассол или маринад, ведь от этого зависит, будут ли они острыми, пряными, сладковатыми. Консервированные кабачки можно закатывать в банки либо хранить их без термообработки в холодном месте.

Мы предлагаем рецепт хрустящих маринованных кабачков. Для маринада используется соль, сахар и уксус. Количества кабачков и маринада рассчитано на 8 литровых банок. Кабачки получаются невероятно сочными и ароматными, хрустящими, могут быть дополнением для некоторых салатов и блюд.

Хрустящие консервированные кабачки: как сделать заготовку depositphotos.com

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Приготовление:

Влить в кастрюлю воду, добавить coль и caхap. Поставить на огонь, дать закипеть. Влить уксус, дать закипеть, снять с огня. Нарезать укроп, листья хрена полосками по 5 см, очистить от шелухи чеснок. Сложить на дно стерилизованных банок по зонтику укропа, листу хрена, по 3 зубца чеснока, по 5 горошин черного перца, лавровый лист. Нарезать кабачки дольками по 1,5 см. Разложить по банкам кабачки. Залить кипящим рассолом, накрыть стерилизованными металлическими крышками. Стерилизовать 10 минут, вынуть, закатать. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом.

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