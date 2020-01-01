Хрустящие консервированные кабачки: как сделать заготовку

Читай также: Крем-суп из зеленого горошка с базиликом на кокосовом молоке
Ближе к середине июня уже можно подумать о консервации овощей на зиму. Одними из первых консервируют кабачки. После огурцов и помидоров - это самая популярная альтернативная заготовка. Кабачки маринуют, солят, квасят, готовят из них салаты, закуски, икру, даже варят варенье и цукаты. Готовят из кабачков вкусные салаты на зиму с луком, морковью, сладким перцем, помидорами, баклажанами, цветной капустой, зеленью, корнем хрена и сельдерея. При этом овощ можно по-разному нарезать - дольками, кубиками, соломкой, кольцами и полукольцами.
Самое главное в консервированных кабачках - рассол или маринад, ведь от этого зависит, будут ли они острыми, пряными, сладковатыми. Консервированные кабачки можно закатывать в банки либо хранить их без термообработки в холодном месте.
Мы предлагаем рецепт хрустящих маринованных кабачков. Для маринада используется соль, сахар и уксус. Количества кабачков и маринада рассчитано на 8 литровых банок. Кабачки получаются невероятно сочными и ароматными, хрустящими, могут быть дополнением для некоторых салатов и блюд.
Читай также: Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить помидоры по-армянски.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил