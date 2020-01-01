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Как приготовить вкусные кабачки с мясным фаршем и грибами по простому рецепту.

Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке

Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке / depositphotos.com

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Летом много свежих овощей, у хозяек широкое поле для кулинарных экспериментов. Особой популярностью пользуются фаршированные овощи. Пальму первенства держит капуста, листья которой используются для приготовления голубцов. Также фаршируют картофель и помидоры, сладкий перец, баклажаны и кабачки. В качестве начинки для фаршировки используют не только мясной фарш, но и грибы, рис, сыр.

Предлагаем приготовить популярное летнее блюдо - фаршированные кабачки с мясом и грибами. Чтобы упростить приготовление, можно использовать популярный кухонный девайс - мультиварку. Важно подготовить начинку, в нашем варианте - куриный фарш, в который добавляют лук, твердый сыр и грибы. Грибы можно использовать свежие или заморженные. Перед добавлением грибов в фарш, их обжаривают на сковороде до полной готовности. В итоге получается полноценное блюдо для обеда или ужина, к которому не требуется гарнир.





Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке depositphotos.com

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Приготовление:

Очистить кабачки от кожуры, а молодые можно оставить и так. Разрезать кабачки на две части, ложкой вынуть середину. Порезать мелко кабачковую мякоть, вмешать в фарш. Нарезать мелко лук, сыр натереть на мелкой терке. Добавить в фарш, перемешать. Приправить специями. Обжарить грибы на сковороде в растительном масле до готовности. Добавить грибы в мясной фарш. Смазать дно чаши мультиварки растительным маслом, налить 100 мл воды. Поместить половинки наполненных фаршем кабачков. Смазать сверху сметаной. Готовить в режиме “выпечка” или “кекс” 40 минут.

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