Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке

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Летом много свежих овощей, у хозяек широкое поле для кулинарных экспериментов. Особой популярностью пользуются фаршированные овощи. Пальму первенства держит капуста, листья которой используются для приготовления голубцов. Также фаршируют картофель и помидоры, сладкий перец, баклажаны и кабачки. В качестве начинки для фаршировки используют не только мясной фарш, но и грибы, рис, сыр.
Предлагаем приготовить популярное летнее блюдо - фаршированные кабачки с мясом и грибами. Чтобы упростить приготовление, можно использовать популярный кухонный девайс - мультиварку. Важно подготовить начинку, в нашем варианте - куриный фарш, в который добавляют лук, твердый сыр и грибы. Грибы можно использовать свежие или заморженные. Перед добавлением грибов в фарш, их обжаривают на сковороде до полной готовности. В итоге получается полноценное блюдо для обеда или ужина, к которому не требуется гарнир.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить макароны в мультиварке.
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