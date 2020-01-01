Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке

47 мин назадКомментариев:0
Как приготовить вкусные кабачки с мясным фаршем и грибами по простому рецепту.
Ингредиенты
  • кабачки 2 шт
  • фарш куриный 600 г
  • лук репчатый 100 г
  • сыр твердый, грибы по 200 г
  • растительное масло
  • сметана
  • соль
  • перец
  • специи
Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке
Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке / depositphotos.com

Читай также: Секреты национальной кухни: Мазурики из индюшатины

Летом много свежих овощей, у хозяек широкое поле для кулинарных экспериментов. Особой популярностью пользуются фаршированные овощи. Пальму первенства держит капуста, листья которой используются для приготовления голубцов. Также фаршируют картофель и помидоры, сладкий перец, баклажаны и кабачки. В качестве начинки для фаршировки используют не только мясной фарш, но и грибы, рис, сыр.

Предлагаем приготовить популярное летнее блюдо - фаршированные кабачки с мясом и грибами. Чтобы упростить приготовление, можно использовать популярный кухонный девайс - мультиварку. Важно подготовить начинку, в нашем варианте - куриный фарш, в который добавляют лук, твердый сыр и грибы. Грибы можно использовать свежие или заморженные. Перед добавлением грибов в фарш, их обжаривают на сковороде до полной готовности. В итоге получается полноценное блюдо для обеда или ужина, к которому не требуется гарнир.


Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке
Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке
depositphotos.com

Читай также: Сочный люля-кебаб из баранины на сковороде

Приготовление:

  1. Очистить кабачки от кожуры, а молодые можно оставить и так.
  2. Разрезать кабачки на две части, ложкой вынуть середину. 
  3. Порезать мелко кабачковую мякоть, вмешать в фарш. 
  4. Нарезать мелко лук, сыр натереть на мелкой терке. 
  5. Добавить в фарш, перемешать. Приправить специями.
  6. Обжарить грибы на сковороде в растительном масле до готовности.
  7. Добавить грибы в мясной фарш.
  8. Смазать дно чаши мультиварки растительным маслом, налить 100 мл воды. 
  9. Поместить половинки наполненных фаршем кабачков. 
  10. Смазать сверху сметаной.
  11. Готовить в режиме “выпечка” или “кекс” 40 минут.

Ранее мы писали, как приготовить макароны в мультиварке. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:мультиварка,блюда из кабачков,фаршированные кабачки,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь