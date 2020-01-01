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Макароны в мультиварке: простой пошаговый рецепт

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И несколько полезных лайфхаков!
Макароны в мультиварке: простой пошаговый рецепт
Макароны в мультиварке: простой пошаговый рецепт
pinterest.com

Мультиварка - настоящее спасение, когда нужно приготовить еду очень быстро, но сил и времени стоять у плиты совершенно не хватает. Выставил режим, засыпал необходимые продукты и - вуаля! перед тобой сытный ужин. Причем рецептов для мультиварки такое бесчисленное множество, что приготовить в ней можно, наверное, что угодно - от стейка, до нежнейшего крем-брюле. А вот с чем-то попроще часто возникают проблемы: то с режимом не угадаешь, то ингредиентов не доложишь. Ivona раскроет вам лайфхак: как меньше чем за 15 минут приготовить в мультиварке идеальные макароны.

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Макаронные изделия в мультиварке: Общие советы

Выбирайте макаронные изделия из твердых сортов пшеницы: они считаются самыми полезными, к тому же гораздо реже развариваются и слипаются.

Заливать макароны в мультиварке лучше всего уже горячей водой: в чаше для приготовления она закипит быстрее, что значительно снизит риск получить в итоге не вареную вермишель, а кашу из теста.

Добавляйте соль в самом начале приготовления, пока в чаше для варки еще есть вода.

Когда макароны будут готовы, их необходимо сразу же достать из мультиварки и слить воду (при помощи дуршлага), чтобы они не размокли.

Макароны в мультиварке: простой пошаговый рецепт
Макароны в мультиварке: простой пошаговый рецепт
pinterest.com

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Как приготовить макароны в мультиварке

1. Выкладываем макароны в мультиварку. Если вы варите спагетти, и они оказались слишком длинными для чаши, вы можете (да простят нас итальянцы) разломать макаронные изделия пополам.

2. Залейте макароны кипятком так, чтобы вода покрывала их на 1,5-2 см. Такое количество будет оптимальным.

3. В воду с макаронными изделиями добавьте масло (растительное, оливковое, сливочное - на ваше усмотрение) и соль, тщательно перемешайте все лопаткой или ложечкой для антипригарного покрытия.

Макароны в мультиварке: простой пошаговый рецепт
Макароны в мультиварке: простой пошаговый рецепт
pinterest.com

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4. Самый важны шаг - выбор программы. Вполне очевидно, что для приготовления макарон, нужно нажать на режим “Макароны“ или “Паста“, но далеко не каждая мультиварка оснащена отдельным режимом специального для этих изделий. Спагетти, лапша, “рожки“ и прочие виды макарон отлично готовятся в режимах “Суп“, “Варка на пару“ или “Плов“. Для того чтобы они получились мягкими, не слипшимися и не слишком сухими, достаточно 10-12 минут. Если на вашей мультиварке нет таймера, за их готовностью придется следить самостоятельно.

5. По истечению необходимого времени достаньте макароны из чаши для варки, слейте воду, и дальше используйте по назначению.

Макароны в мультиварке: простой пошаговый рецепт
Макароны в мультиварке: простой пошаговый рецепт
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить в мультиварке запеканку из макарон с фаршем.

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Теги: макароны, блюда из макаронных изделий, мультиварка, рецепты для мультиварки
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Источник: ivona bigmir)net

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