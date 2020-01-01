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Аппетитные колбаски из птицы в панировочных сухарях.

Мазурики - это сочные колбаски из индейки с сыром и сливочным маслом длиной около 10-15 см. Блюдо относят к современным, по сути, это котлеты из индюшатины, которые получаются очень нежными благодаря сыру. Интересно, что само слово “мазурики” означает - “мелкие воришки”, но почему такие котлетки так называются - остается загадкой. Как приготовить мазурики, расскажет Ivona.

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Мы предлагаем приготовить классические мазурики из индюшиного мяса, с сыром и сливочным маслом. Блюдо готовится очень быстро, если есть под рукой уже готовый фарш. Но даже если фарш для мазуриков надо перекручивать из целого куска мяса, процесс приготовления блюда нетрудоемкий. Чтобы готовые колбаски не развалились, их необходимо обвалять в панировочных сухарях. Мазурики обязательно понравятся и взрослым, и детям.

Секреты национальной кухни: Мазурики из индюшатины pinterest.com

Приготовление:

1. Натереть сыр на крупной терке.

2. Добавить сыр в фарш, молоко, растопленное сливочное масло, соль, перец и яйцо.

3. Тщательно вымесить массу, сформировать колбаски.

4. Панировать колбаски в панировочных сухарях, прокатывать ладонью, чтобы получить ровную продолговатую форму.

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5. Отправить мазурики на 15 минут в морозилку, чтобы они лучше держали форму.

6. Жарить колбаски на хорошо разогретой сковороде на растительном масле 15 минут.

7. Выложить на салфетку, чтобы стек лишний жир.

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