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Сочный люля-кебаб из баранины на сковороде

10 мин назадКомментариев:0
Простой рецепт ароматной мясной закуски.
Ингредиенты
  • Баранина 400 г
  • Репчатый лук 1 шт.
  • Растительное масло 100 мл
  • Чеснок 2 зубчика
  • Свежая зелень 1 пучок
  • Кориандр (молотый) 1/3 ч. л.
  • Смесь перцев 1/3 ч. л.
  • Паприка 1/3 ч. л.
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Панировочные сухари 6 ст. л.
Сочный люля-кебаб из баранины на сковороде
Сочный люля-кебаб из баранины на сковороде / pinterest.com

Люля-кебаб - мясное блюдо азербайджанской кухни. Представляет собой мясной фарш нанизанный на шампур и зажаренный на углях. Классический люля-кебаб готовится из баранины, курдючного жира, лука и специй. Фарш хорошо вымешивают, чтобы он получился вязким. Шампуры для люля-кебаба используются более широкие, чем для шашлыка. Подают люля-кебаб на пресной лепешке (лаваше) с кольцами лука, сумахом, жаренными помидорами.

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В отсутствии дачи или загородного дома люля-кебаб можно приготовить дома на сковороде - получится не менее вкусно. В оригинале в мясной фарш не вводят ни яйцо, ни хлеб, ни муку, используют баранину, говядину, телятину. Репчатый лук не перемалывают в мясорубке вместе с фаршем, а нарезают довольно крупно, чтобы он ощущался, и не давал много ненужного для кебаба сока. Перед тем как сформировать котлеты фарш лучше отбить, чтобы впоследствии кебабы держали форму и не развалились на сковороде. Чтобы деревянные шпажки не сгорели, их замачивают в воде.

Сочный люля-кебаб из баранины на сковороде
Сочный люля-кебаб из баранины на сковороде
pinterest.com

Ivona предлагает приготовить люля-кебаб по традиционному рецепту - из баранины. Считается, что мясо хорошо держит форму, когда оно довольно жирное. Мы советуем сделать более диетический вариант - без курдючного сала или дополнительного жира.

Приготовление:

1. Перемолоть фарш через мясорубку.

2. Нарезать мелко лук, чеснок пропустить через пресс.

3. Порубить мелко зелень (петрушку, кинзу, укроп), добавить в фарш.

4. Добавить специи, соль. Перемешивать, пока масса не станет вязкой.

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5. Добавить крахмал, перемешать. Поместить ненадолго в холодильник.

6. Подсушить в духовке белый хлеб, измельчить блендером в крошку.

7. Смочить руки водой, сформировать продолговатую заготовку люля-кебаба.

8. Насадить мясо на шпажки, обвалять в сухарях.

9. Обжарить на сковороде со всех сторон до ровной золотистой корочки.

Сочный люля-кебаб из баранины на сковороде
Сочный люля-кебаб из баранины на сковороде
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить ленивые голубцы в духовке.

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Источник: ivona)bigmir.net

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