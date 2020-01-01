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Простой рецепт любимого мясного блюда с рисом и овощами.

Ленивые голубцы с мясом и рисом слоями в духовке

Ленивые голубцы с мясом и рисом слоями в духовке / depositphotos

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Голубцы - традиционное блюдо украинской кухни, популярны они и на Востоке, Блюдо представляет собой мясной или овощной фарш завернутый в капустные листья. Приготовление голубцов довольно трудоемкий и небыстрый процесс, ведь необходимо подготавливать капустные листья, перекручивать мясо на фарш, тушить морковь с луком, готовить томатный соус для заливки. Начинающие хозяйки переживают, что голубцы у них развалятся, поэтому особой популярностью пользуются ленивые голубцы.

Ленивые голубцы готовят в казане, можно сделать их в духовке. Главное отличие одних ленивых голубцов от других - в консистенции готового блюда. Есть несколько вариантов приготовления блюда, например, можно нашинковать капусту, а из мяса приготовить фрикадельки. Другой вариант - выкладывать капустные листья и фарш слоями. Именно рецептом ленивых голубцов с мясом и рисом слоями мы и поделимся. Основные ингредиенты заливаются томатным соусом и запекаются в духовке. Кстати, томатный соус можно приготовить не только из свежих помидоров или помидоров в собственном соку. Можно просто развести томатную пасту.

Ленивые голубцы с мясом и рисом слоями в духовке depositphotos

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Приготовление:

Промыть рис, отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности. Нарезать лук и перец мелким кубиком, морковь - тонкими кольцами, а капусту тонко нашинковать. Обжарить на сковороде в растительном масле лук с морковью, в течение 5 минут. Присыпать нашинкованную капусту солью, помять руками. Добавить к морковно-луковой массе перец и капусту. Перемешать, обжаривать еще 5 минут. Добавить в фарш рис, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать. Смазать казан или форму для запекания растительным маслом. Выкладывать слоями сначала овощную подушку, потом, фарш. В общей сложности должно получится по 2 слоя. Добавить в томаты сметану, соль по вкусу, перемешать до однородности. Залить соусом голубцы, накрыть крышкой или запечатать фольгой. Запекать 50 минут при температуре 210 С, снять крышку и готовить еще 15 минут при 200 С.

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