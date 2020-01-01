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Ленивые голубцы с мясом и рисом слоями в духовке

Сегодня, 11:05Комментариев:0
Простой рецепт любимого мясного блюда с рисом и овощами.
Ингредиенты
  • Капуста белокочанная нашинкованная 1 кг
  • Фарш 600 г
  • Морковь, сладкий перец по 100 г
  • Репчатый лук 350 г
  • Сметана (20%) 140 г
  • Томатная мякоть 400 г
  • Рис 120 г
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Растительное масло
Ленивые голубцы с мясом и рисом слоями в духовке
Ленивые голубцы с мясом и рисом слоями в духовке / depositphotos

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Голубцы - традиционное блюдо украинской кухни, популярны они  и на Востоке, Блюдо представляет собой мясной или овощной фарш завернутый в капустные листья. Приготовление голубцов довольно трудоемкий и небыстрый процесс, ведь необходимо подготавливать капустные листья, перекручивать мясо на фарш, тушить морковь с луком, готовить томатный соус для заливки. Начинающие хозяйки переживают, что голубцы у них развалятся, поэтому особой популярностью пользуются ленивые голубцы. 

Ленивые голубцы готовят в казане, можно сделать их в духовке. Главное отличие одних ленивых голубцов от других - в консистенции готового блюда. Есть несколько вариантов приготовления блюда, например, можно нашинковать капусту, а из мяса приготовить фрикадельки. Другой вариант - выкладывать капустные листья и фарш слоями. Именно рецептом ленивых голубцов с мясом и рисом слоями мы и поделимся. Основные ингредиенты заливаются томатным соусом и запекаются в духовке. Кстати, томатный соус можно приготовить не только из свежих помидоров или помидоров в собственном соку. Можно просто развести томатную пасту.

Ленивые голубцы с мясом и рисом слоями в духовке
Ленивые голубцы с мясом и рисом слоями в духовке
depositphotos

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Приготовление:

  1. Промыть рис, отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности.
  2. Нарезать лук и перец мелким кубиком, морковь - тонкими кольцами, а капусту тонко нашинковать.
  3. Обжарить на сковороде в растительном масле лук с морковью, в течение 5 минут.
  4. Присыпать нашинкованную капусту солью, помять руками.
  5. Добавить к морковно-луковой массе перец и капусту. Перемешать, обжаривать еще 5 минут. 
  6. Добавить в фарш рис, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать.
  7. Смазать казан или форму для запекания растительным маслом.
  8. Выкладывать слоями сначала овощную подушку, потом, фарш. В общей сложности должно получится по 2 слоя. 
  9. Добавить в томаты сметану, соль по вкусу, перемешать до однородности.
  10. Залить соусом голубцы, накрыть крышкой или запечатать фольгой. 
  11. Запекать 50 минут при температуре 210 С, снять крышку и готовить еще 15 минут при 200 С.

Ранее мы писали, как приготовить мясной рулет с грибами и брокколи. 

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Теги:голубцы мясные,голубцы,ленивые голубцы,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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