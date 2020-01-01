Ленивые голубцы с мясом и рисом слоями в духовке

Читай также: Маринад на кефире для куриного шашлыка
Голубцы - традиционное блюдо украинской кухни, популярны они и на Востоке, Блюдо представляет собой мясной или овощной фарш завернутый в капустные листья. Приготовление голубцов довольно трудоемкий и небыстрый процесс, ведь необходимо подготавливать капустные листья, перекручивать мясо на фарш, тушить морковь с луком, готовить томатный соус для заливки. Начинающие хозяйки переживают, что голубцы у них развалятся, поэтому особой популярностью пользуются ленивые голубцы.
Ленивые голубцы готовят в казане, можно сделать их в духовке. Главное отличие одних ленивых голубцов от других - в консистенции готового блюда. Есть несколько вариантов приготовления блюда, например, можно нашинковать капусту, а из мяса приготовить фрикадельки. Другой вариант - выкладывать капустные листья и фарш слоями. Именно рецептом ленивых голубцов с мясом и рисом слоями мы и поделимся. Основные ингредиенты заливаются томатным соусом и запекаются в духовке. Кстати, томатный соус можно приготовить не только из свежих помидоров или помидоров в собственном соку. Можно просто развести томатную пасту.
Читай также: Как приготовить котлеты из свиной печени с манкой
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить мясной рулет с грибами и брокколи.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил