Для тех, кому надоел картофель-по французски, и хочется чего-то нового.

Запеченный картофель не только очень вкусный. Это еще и самое полезное из всех картофельных блюд: в нем сохраняется больше всего витаминов. Как вкусно запечь картофель в духовке, расскажет Ivona.

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Для запекания нужно использовать крупный, крахмалистый картофель. Картофель может быть с белой или желтой мякотью. Особенно хорош картофель с красной кожурой.

Если вы хотите запечь картофель с кожурой, его нужно особенно тщательно вымыть. Для запекания нужно брать картофелины одинакового размера, чтобы они равномерно пропеклись. Чтобы картофель при выпечке не потрескался, предварительно натрите его оливковым маслом или салом.

У каждого есть свой любимый вариант приготовления картофеля. Но если вы ищете что-нибудь новое, эффектное, вкусное - следующие рецепты придутся вам по душе.

Запеченный картофель в духовке: 3 небанальных рецепта pinterest.com

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Запеченный картофель с сыром и беконом

Горячая картофельная закуска с жареным беконом, зеленью и сыром.

Ингредиенты:

картофель - 6 шт.

сыр твердых сортов - 200 г

бекон - 100 г

сливочное масло - 50 г

зелень - по вкусу

соль, перец - по вкусу.

Картофельные лодочки с сыром и беконом pinterest.com

Приготовление:

1. Картофель вымыть и просушить. Вилкой проколоть кожуру в нескольких местах.

2. Разогреть духовку до 200°С и запекать картофель около часа. Готовый картофель разрезать на половинки, стараясь не повредить кожуру.

3. С помощью чайной ложки сделать небольшие углубления, удалив мякоть. Смазать сливочным маслом и поставить в духовку.

4. Натереть твердый сыр на крупной терке.

5. Бекон обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки, нарезать маленькими кусочками.

6. Когда картофель подрумянится, вынуть его из духовки. Посолить и поперчить по вкусу, серединки заполнить тертым сыром и беконом. Отправить в духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

7. Украсить рубленой зеленью и подавать.

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Запеченный картофель с розмарином

Запеченный с пряностями картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

Ингредиенты:

картофель - 800 г

оливковое масло - 2-3 ст.л.

соль, молотый перец - по вкусу

сухой чеснок - 1/2 ч.л.

сухой розмарин - 1 ч.л.

Запеченный картофель с розмарином pinterest.com

Приготовление:

1. Картофель хорошо помыть и нарезать крупными кубиками.

2. Сложить картофель в глубокую миску, добавить соль, перец, сухой чеснок, розмарин и оливковое масло. Хорошо перемешать.

3. Противень застелить фольгой, равномерно выложить картофель.

4. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут или до золотистого цвета.

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Картофельный гратен с чесноком

Готовим французскую картофельную запеканку гратен дофинуа. Кстати, в переносном значении гратен по-французски - сливки общества.

Ингредиенты:

картофель - 1 кг

сливки - 600 мл

чеснок - 2-3 дольки

соль, перец, мускатный орех - по вкусу

тертый сыр - 100 г.

Картофельный гратен с чесноком pinterest.com

Приготовление:

1. Разогреть духовку, затем натереть форму для запекания чесноком.

2. Почистить и нарезать картофель тоненькими кружочками.

3. Выложить треть картофеля в форму для запекания, посолить, поперчить и посыпать натертым мускатным орехом. Залить сливками. Повторить слои.

4. Поставить в духовку на 40-50 минут. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.

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