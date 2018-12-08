Запеченный картофель в духовке: 3 небанальных рецепта
Запеченный картофель не только очень вкусный. Это еще и самое полезное из всех картофельных блюд: в нем сохраняется больше всего витаминов. Как вкусно запечь картофель в духовке, расскажет Ivona.
Читай также: Шашлык в духовке: Простой пошаговый рецепт свинины в рукаве
Для запекания нужно использовать крупный, крахмалистый картофель. Картофель может быть с белой или желтой мякотью. Особенно хорош картофель с красной кожурой.
Если вы хотите запечь картофель с кожурой, его нужно особенно тщательно вымыть. Для запекания нужно брать картофелины одинакового размера, чтобы они равномерно пропеклись. Чтобы картофель при выпечке не потрескался, предварительно натрите его оливковым маслом или салом.
У каждого есть свой любимый вариант приготовления картофеля. Но если вы ищете что-нибудь новое, эффектное, вкусное - следующие рецепты придутся вам по душе.
Читай также: Спаржа по-корейски в домашних условиях
Запеченный картофель с сыром и беконом
Горячая картофельная закуска с жареным беконом, зеленью и сыром.
Ингредиенты:
- картофель - 6 шт.
- сыр твердых сортов - 200 г
- бекон - 100 г
- сливочное масло - 50 г
- зелень - по вкусу
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
1. Картофель вымыть и просушить. Вилкой проколоть кожуру в нескольких местах.
2. Разогреть духовку до 200°С и запекать картофель около часа. Готовый картофель разрезать на половинки, стараясь не повредить кожуру.
3. С помощью чайной ложки сделать небольшие углубления, удалив мякоть. Смазать сливочным маслом и поставить в духовку.
4. Натереть твердый сыр на крупной терке.
5. Бекон обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки, нарезать маленькими кусочками.
6. Когда картофель подрумянится, вынуть его из духовки. Посолить и поперчить по вкусу, серединки заполнить тертым сыром и беконом. Отправить в духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.
7. Украсить рубленой зеленью и подавать.
Читай также: Салат из авокадо: 6 свежих небанальных рецептов (с фото)
Запеченный картофель с розмарином
Запеченный с пряностями картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.
Ингредиенты:
- картофель - 800 г
- оливковое масло - 2-3 ст.л.
- соль, молотый перец - по вкусу
- сухой чеснок - 1/2 ч.л.
- сухой розмарин - 1 ч.л.
Приготовление:
1. Картофель хорошо помыть и нарезать крупными кубиками.
2. Сложить картофель в глубокую миску, добавить соль, перец, сухой чеснок, розмарин и оливковое масло. Хорошо перемешать.
3. Противень застелить фольгой, равномерно выложить картофель.
4. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут или до золотистого цвета.
Читай также: Кускус с курицей и овощами по-мароккански
Картофельный гратен с чесноком
Готовим французскую картофельную запеканку гратен дофинуа. Кстати, в переносном значении гратен по-французски - сливки общества.
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг
- сливки - 600 мл
- чеснок - 2-3 дольки
- соль, перец, мускатный орех - по вкусу
- тертый сыр - 100 г.
Приготовление:
1. Разогреть духовку, затем натереть форму для запекания чесноком.
2. Почистить и нарезать картофель тоненькими кружочками.
3. Выложить треть картофеля в форму для запекания, посолить, поперчить и посыпать натертым мускатным орехом. Залить сливками. Повторить слои.
4. Поставить в духовку на 40-50 минут. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.
Ранее мы рассказывали, как приготовить мясной рулет с брокколи и грибами.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил