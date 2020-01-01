Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами

44 мин назадКомментариев:0
Советы по приготовлению вкусного и эстетичного рулета с мясом и овощами.
Ингредиенты
  • Свиной, говяжий фарш, шампиньоны по 300 г
  • Яйца 3 шт
  • Брокколи, сыр твердый 150 г
  • Лук репчатый 1 шт
  • Молоко 100 мл
  • Соль
  • Батон 150 г
  • Петрушка пучок
  • Растительное масло 30 мл
Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами
Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами / pinterest.com

Читай также: Ачма: как приготовить сырный пирог по-быстрому

Мясные или овощные рулеты - отличное закусочное блюдо, которое разнообразит семейное меню. У закуски придуманной итальянцами и усовершенствованной французами, аппетитный вид и отличные вкусовые качества. Готовить рулет можно каждый раз по другому, ведь рецептов рулетов в кулинарии достаточно много. По сути, рулет можно приготовить из тех продуктов, которые нравятся, которые нашлись в холодильнике, а меняя начинку вы и получаете новое блюдо. 

Для рулета используют рубленое или цельное мясо (курятина, индюшатина, свинина, говядина), рыбу, грибы, овощи, сыр, пряности и зелень. Многих начинающих кулинаров отпугивает от приготовления рулета именно процесс скручивания начики. Это легко можно сделать с помощью пищевой пленки, в конце рулет для страховки перетягивают ниткой. 

Предлагаем приготовить вкусную закуску, которая подойдет даже для праздничного стола. Один из основных ингредиентов в закуске брокколи. Этот вид капусты полезен, как и любые другие, у брокколи ярко выраженный, пряной вкус. Процесс приготовления этого рулета довольно трудоемок, но результат стоит потраченных усилий. Подавать рулет можно целым, либо нарезать порционно. 

Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами
Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами
pinterest.com

Читай также: Фаршированная рубленым мясом цветная капуста в духовке

Приготовление:

  1. Смешать оба вид фарша, добавить яйцо.
  2. Размочить в молоке батон, добавить в фарш вместе с солью. Вымесить все до однородности.
  3. Взбить оставшиеся яйца с небольшим количеством молока и соли, добавить рубленую зелень.
  4. Приготовить омлет.
  5. Обжарить шампиньоны с луком в растительном масле до мягкости.
  6. Разделить брокколи на соцветия, ошпарить, оставить в кипятке на 7 минут. Слить воду.
  7. Выложить половину фарша на противень, застеленный фольгой.
  8. Выложить сверху омлет, потом жареные грибы с луком.
  9. Выложить сверху брокколи.
  10. Последний слой - из фарша. Разровнять.
  11. Свернуть рулетом, выпекать 40 минут при температуре 220 С. 
  12. Присыпать тертым сыром за 5 минут до окончания приготовления.
  13. Нарезать готовый рулет ломтиками.
  14. Отправляем в разогретую до 200-220 градусов духовку на 30-40 минут. За 5 минут до готовности достаем и посыпаем тертым сыром.
  15. Готовый, слегка остывший рулет, нарезаем ломтиками.

Ранее мы писали, как приготовить куриное филе в медово-горчичном маринаде. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:мясной рулет,рулет с грибами,брокколи,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь