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Советы по приготовлению вкусного и эстетичного рулета с мясом и овощами.

Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами

Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами / pinterest.com

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Мясные или овощные рулеты - отличное закусочное блюдо, которое разнообразит семейное меню. У закуски придуманной итальянцами и усовершенствованной французами, аппетитный вид и отличные вкусовые качества. Готовить рулет можно каждый раз по другому, ведь рецептов рулетов в кулинарии достаточно много. По сути, рулет можно приготовить из тех продуктов, которые нравятся, которые нашлись в холодильнике, а меняя начинку вы и получаете новое блюдо.

Для рулета используют рубленое или цельное мясо (курятина, индюшатина, свинина, говядина), рыбу, грибы, овощи, сыр, пряности и зелень. Многих начинающих кулинаров отпугивает от приготовления рулета именно процесс скручивания начики. Это легко можно сделать с помощью пищевой пленки, в конце рулет для страховки перетягивают ниткой.

Предлагаем приготовить вкусную закуску, которая подойдет даже для праздничного стола. Один из основных ингредиентов в закуске брокколи. Этот вид капусты полезен, как и любые другие, у брокколи ярко выраженный, пряной вкус. Процесс приготовления этого рулета довольно трудоемок, но результат стоит потраченных усилий. Подавать рулет можно целым, либо нарезать порционно.

Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами pinterest.com

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Приготовление:

Смешать оба вид фарша, добавить яйцо. Размочить в молоке батон, добавить в фарш вместе с солью. Вымесить все до однородности. Взбить оставшиеся яйца с небольшим количеством молока и соли, добавить рубленую зелень. Приготовить омлет. Обжарить шампиньоны с луком в растительном масле до мягкости. Разделить брокколи на соцветия, ошпарить, оставить в кипятке на 7 минут. Слить воду. Выложить половину фарша на противень, застеленный фольгой. Выложить сверху омлет, потом жареные грибы с луком. Выложить сверху брокколи. Последний слой - из фарша. Разровнять. Свернуть рулетом, выпекать 40 минут при температуре 220 С. Присыпать тертым сыром за 5 минут до окончания приготовления. Нарезать готовый рулет ломтиками. Отправляем в разогретую до 200-220 градусов духовку на 30-40 минут. За 5 минут до готовности достаем и посыпаем тертым сыром. Готовый, слегка остывший рулет, нарезаем ломтиками.

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