Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами

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Мясные или овощные рулеты - отличное закусочное блюдо, которое разнообразит семейное меню. У закуски придуманной итальянцами и усовершенствованной французами, аппетитный вид и отличные вкусовые качества. Готовить рулет можно каждый раз по другому, ведь рецептов рулетов в кулинарии достаточно много. По сути, рулет можно приготовить из тех продуктов, которые нравятся, которые нашлись в холодильнике, а меняя начинку вы и получаете новое блюдо.
Для рулета используют рубленое или цельное мясо (курятина, индюшатина, свинина, говядина), рыбу, грибы, овощи, сыр, пряности и зелень. Многих начинающих кулинаров отпугивает от приготовления рулета именно процесс скручивания начики. Это легко можно сделать с помощью пищевой пленки, в конце рулет для страховки перетягивают ниткой.
Предлагаем приготовить вкусную закуску, которая подойдет даже для праздничного стола. Один из основных ингредиентов в закуске брокколи. Этот вид капусты полезен, как и любые другие, у брокколи ярко выраженный, пряной вкус. Процесс приготовления этого рулета довольно трудоемок, но результат стоит потраченных усилий. Подавать рулет можно целым, либо нарезать порционно.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить куриное филе в медово-горчичном маринаде.
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