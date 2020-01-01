Салат из авокадо: 6 свежих небанальных рецептов (с фото)

Как превратить авокадо в аппетитны и сытный салат для всей семьи?

Все знают, что авокадо очень полезен, однако далеко не всем известно, как же его правильно употреблять. Самостоятельно “аллигаторова груша“ не очень выразительна, но зато отлично оттеняет вкус овощей и морепродуктов, прекрасно дополняя их своей мягкой сливочной текстурой. Салаты - одно из лучших применений для авокадо. Лучшими рецептами салатов из авокадо поделится с вами Ivona.

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Ингредиенты: 5-6 томатов, 3-4 огурца средних размеров, 2 авокадо, 1 средняя красная луковица, растительное масло и лимонный сок для заправки, зелень, соль и молотый перец по вкусу.

Все ингредиенты нарезать четвертькольцами, перемешать со специями, маслом и лимонным соком. Готовить такой салат лучше всего прямо перед подачей, чтобы овощи не стеклись, а авокадо не потемнел.

Весенний салат с авокадо pinterest.com

Салат со свежим огурцом, авокадо и тунцом

Ингредиенты: 2-3 спелых авокадо, 3 огурца средних размеров, 1 средняя красная луковица, 300 г консервированного тунца, растительное масло и лимонный сок для заправки, зелень, соль и молотый перец по вкусу.

Консервированный тунец слегка разомните вилкой (чтобы разделить его на отдельные кусочки и волокна) и смешайте с огурцом (нарезанным тонкими полукольцами), авокадо (нарезанным дольками или полукольцами), луком (полукольцами), заправкой и специями.

Салат со свежим огурцом, авокадо и тунцом pinterest.com

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Ингредиенты: 2-3 сваренных вкрутую яйца, 1 вареная куриная грудка, 1-2 авокадо, бекон, растительное масло и лимонный сок для заправки, зеленый лук, петрушка, соль и молотый перец по вкусу.

Куриную грудку разберите на волокна, бекон - обжарьте до румяности и нарежьте, яйца очистите от кожуры, и нарежьте тонкими дольками. Смешайте все ингредиенты с авокадо, нарезанным кубиками, зеленью и салатной заправкой из масла, лимонного сока и специй.

Сытный салат с яйцами, авокадо и беконом pinterest.com

Закусочный салат из яиц и авокадо

Ингредиенты: 2 авокадо, 2 вареных вкрутую яйца, чеснок, соль, черный перец, лимонный сок и майонез - по вкусу.

Есть два варианта приготовления салата: измельчение ингредиентов на терке, чтобы получилась паштетная масса, которую можно намазывать на гренки, или же нарезать ингредиенты тонкими ломтиками и перемешать. Насыщенность вкусу можно регулировать при помощи чеснока, лимонного сока и специй. Отличный вариант как для завтраков, так и для праздничного стола.

Закусочный салат из яиц и авокадо pinterest.com

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Ингредиенты: 1-2 авокадо, 200 г феты, 3 средних свежих огурца, 1 средняя красная луковица, 2 крупных болгарских перца, 3 средних свежих томата, маслины без косточек (около 150 г), оливковое масло, лимонный сок, соль.

Нарежьте авокадо и овощи небольшим кубиком, лук - тонкими полукольцами, маслины разрежьте пополам. Смешайте ингредиенты с оливковым маслом, лимонным соком и специями. Выложите салат на тарелку и украсьте кубиками феты.

Греческий салат с авокадо pinterest.com

Салат с авокадо и красной фасолью

Ингредиенты: 2 свежих томата средних размеров, 1 авокадо, 1 средняя красная луковица, 200 г красной консервированной фасоли, 50 г грецких орехов, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

Замаринуйте нарезанный полукольцами лук в лимонном соке и специях (около 30 минут). За это время нарежьте помидоры и авокадо кубиками, слейте с фасоли жидкость (если вы приобрели фасоль в томате, ее стоит промыть). Смешайте все ингредиенты в глубокой миске вместе с маринованным луком и измельченными грецкими орехами (их лучше всего немного прожарить перед добавлением). Заправьте салат оливковым маслом и тщательно перемешайте.

Салат с авокадо и красной фасолью pinterest.com

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