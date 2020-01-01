Крапива добавит блюдам витаминов и пикантного вкуса .

Что можно приготовить из крапивы: топ-3 идеи блюд pinterest.com

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Крапиву многие считают сорняком, хотя на самом деле это целебная трава, которую ранней весной используют и в кулинарии. В пищу добавляют крапивные листья, чаще - в качестве приправы. Ее кладут в супы, салаты, вместе со шпинатом, луком, ревенем и другими растениями используют как начинку для пирогов. Любые блюда из крапивы не только очень вкусные, но и необычайно полезные. Довольно популярен витаминный коктейль, в который добавляют свежевыжатый крапивный сок.

Крапива поможет витаминизировать ослабленный за осенне-зимний период организм человека. Она содержит большое количества растительного белка, микроэлементы, минералы и соли. Питательная ценность крапивы не особо уступает аналогичным по характеристике бобовым растениям. Важно употреблять свежую крапиву, использовать минимальную тепловую обработку, например, легкое ошпаривание.

Мы предлагаем приготовить три самых популярных блюда из крапивы: зеленый суп, пирожки с творогом и крапивой, а также крапивные блины. Эти блюда существенно разнообразят рацион, а также обогатят его полезными веществами.

Летний суп из щавеля и крапивы

Суп из крапивы depositphotos.com

Простой суп из летней зелени и овощей. Он подается вместе с половинами вареных яиц.

Вареники с творогом и крапивой

Вареники с крапивой depositphotos.com

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Из молодой крапивы можно приготовить много вкусных блюд. Например, вареники с творожной начинкой.

Блины с крапивой

Блины с крапивой depositphotos.com

Блины из крапивы выходят нежными, тоненькими, вкусными. Такие блины могут быть как со сладкими, так и с солеными начинками.

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