Кускус с курицей и овощами по-мароккански

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Кускус - пшеничная крупа, родиной которой считается магрибские и берберские страны: Алжир, Тунис, Ливия, Марокко. Столетия назад кускус готовили из проса, сегодня - из манки, получаемой из твердой пшеницы. По внешнему виду кускус напоминает еще более мелкий рис. Кускус готовят таким способом: сбрызгивают манную крупу водой, а полученные крупинки обсыпают мукой или сухой манкой. Несмотря на кажущуюся простоту, технологически процесс довольно сложный. Из кускуса готовят блюда на пару, вместе с мясом (баранина, ягнятина) и овощами. Особое внимание уделяют пряностям, обязательно поливают лимонным соком. Иногда кускус готовят с рыбой и морепродуктами, вегетарианцы предпочитают кускус с сухофруктами, орехами, виноградом. Украшают блюда из кускуса листиками мяты.
На родине кус-кус принято готовить в специальных посудинах - кускусницах. Она представляет собой кастрюлю, разделенную на две части: нижняя часть - глубокая, верхняя - имеет вид дуршлага с крышкой.
Предлагаем приготовить очень вкусное и немного пряное блюдо с особенным сладковатым восточным вкусом - кускус с курицей и овощами. Процесс приготовления этого блюда очень интересен, например, готовят заправку из лука, куркумы, зиры, имбиря, корицы, перца, изюма и сахара. А вот солят блюда из кускуса умеренно, поэтому преобладает сладковатый вкус. За неимением кускусницы, блюдо отлично готовится в казане или глубокой кастрюле с толстым дном.
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Приготовление:
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