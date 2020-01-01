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Рецепт вкусного и пряного блюда со сладковатым привкусом "восточной еды".

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Кускус - пшеничная крупа, родиной которой считается магрибские и берберские страны: Алжир, Тунис, Ливия, Марокко. Столетия назад кускус готовили из проса, сегодня - из манки, получаемой из твердой пшеницы. По внешнему виду кускус напоминает еще более мелкий рис. Кускус готовят таким способом: сбрызгивают манную крупу водой, а полученные крупинки обсыпают мукой или сухой манкой. Несмотря на кажущуюся простоту, технологически процесс довольно сложный. Из кускуса готовят блюда на пару, вместе с мясом (баранина, ягнятина) и овощами. Особое внимание уделяют пряностям, обязательно поливают лимонным соком. Иногда кускус готовят с рыбой и морепродуктами, вегетарианцы предпочитают кускус с сухофруктами, орехами, виноградом. Украшают блюда из кускуса листиками мяты.

На родине кус-кус принято готовить в специальных посудинах - кускусницах. Она представляет собой кастрюлю, разделенную на две части: нижняя часть - глубокая, верхняя - имеет вид дуршлага с крышкой.

Предлагаем приготовить очень вкусное и немного пряное блюдо с особенным сладковатым восточным вкусом - кускус с курицей и овощами. Процесс приготовления этого блюда очень интересен, например, готовят заправку из лука, куркумы, зиры, имбиря, корицы, перца, изюма и сахара. А вот солят блюда из кускуса умеренно, поэтому преобладает сладковатый вкус. За неимением кускусницы, блюдо отлично готовится в казане или глубокой кастрюле с толстым дном.

Кускус с курицей и овощами по-мароккански pinterest.com

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Приготовление:

Влить на дно казана растительное масло, нагреть. Обвалять курицу в муке, обжарить в масле до появления легкого золотистого цвета. Добавить к курице мелко нарубленные лук и чеснок, по ½ ч.л. черного перца, куркумы, зиры, имбиря, всю паприку. Обжарить на сковороде отдельно нарезанные кольцами перцы чили. Вынуть на тарелку. Нарезать полукольцами вторую луковицу, обжарить в масле, где готовились перцы чили. Добавить оставшиеся куркуму, перец, зиру и имбирь. Жарить все до мягкости. Добавить соль по вкусу, щепотку сахара. Готовить 3 минуты. Добавить к курице нарезанную кубиками морковь и томаты, готовить 5 минут. Добавить нарезанную кубиками тыкву, залить горячим бульоном, чтобы он полностью покрывал курицу и овощи. Добавить в кускус соль, немного растительного масла и воды. Растереть хорошо руками, чтобы каждая крупинка покрылась маслом и увлажнилась. Насыпать кус-кус в крупное сито, поставить готовиться над курицей с овощами. Выложить на блюдо готовый кускус, сверху кладут мясо и овощи. Полить соусом, посыпать рубленой зеленью. Выложить лук и перец чили, украсить лимоном.

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