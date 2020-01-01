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Кускус с курицей и овощами по-мароккански

22 мин назадКомментариев:0
Рецепт вкусного и пряного блюда со сладковатым привкусом "восточной еды".
Ингредиенты
  • Крупа кускус 200 г
  • Куриные голени 6 шт.
  • Куриный бульон 1 л.
  • Морковь, лук репчатый, перец чили по 2 шт.
  • Тыква 150 г
  • Чеснок 3 зубца
  • Помидоры в собственном соку 4 штуки
  • Оливковое масло
  • Красная молотая паприка, куркума по 1 ст.л.
  • Черный молотый перец, зира, молотый имбирь по 1 ч.л.
  • Сахар
  • Соль
  • Лимон
  • Зелень
Кускус с курицей и овощами по-мароккански
Кускус с курицей и овощами по-мароккански / pinterest.com

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Кускус - пшеничная крупа, родиной которой считается магрибские и берберские страны: Алжир, Тунис, Ливия, Марокко. Столетия назад кускус готовили из проса, сегодня - из манки, получаемой из твердой пшеницы. По внешнему виду кускус напоминает еще более мелкий рис. Кускус готовят таким способом: сбрызгивают манную крупу водой, а полученные крупинки обсыпают мукой или сухой манкой. Несмотря на кажущуюся простоту, технологически процесс довольно сложный. Из кускуса готовят блюда на пару, вместе с мясом (баранина, ягнятина) и овощами. Особое внимание уделяют пряностям, обязательно поливают лимонным соком. Иногда кускус готовят с рыбой и морепродуктами, вегетарианцы предпочитают кускус с сухофруктами, орехами, виноградом. Украшают блюда из кускуса листиками мяты.

На родине кус-кус принято готовить в специальных посудинах - кускусницах. Она представляет собой кастрюлю, разделенную на две части: нижняя часть - глубокая, верхняя - имеет вид дуршлага с крышкой. 

Предлагаем приготовить  очень вкусное и немного пряное блюдо с особенным сладковатым восточным вкусом - кускус с курицей и овощами. Процесс приготовления этого блюда очень интересен, например, готовят заправку из лука, куркумы, зиры, имбиря, корицы, перца, изюма и сахара. А вот солят блюда из кускуса умеренно, поэтому преобладает сладковатый вкус. За неимением кускусницы, блюдо отлично готовится в казане или глубокой кастрюле с толстым дном.

Кускус с курицей и овощами по-мароккански
Кускус с курицей и овощами по-мароккански
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Влить на дно казана растительное масло, нагреть.
  2. Обвалять курицу в муке, обжарить в масле до появления легкого золотистого цвета.
  3. Добавить к курице мелко нарубленные лук и чеснок, по ½ ч.л. черного перца, куркумы, зиры, имбиря, всю паприку.
  4. Обжарить на сковороде отдельно нарезанные кольцами перцы чили. Вынуть на тарелку.
  5. Нарезать полукольцами вторую луковицу, обжарить в масле, где готовились перцы чили.
  6. Добавить оставшиеся куркуму, перец, зиру и имбирь. Жарить все до мягкости.
  7. Добавить соль по вкусу, щепотку сахара. Готовить 3 минуты.
  8. Добавить к курице нарезанную кубиками морковь и томаты, готовить 5 минут.
  9. Добавить нарезанную кубиками тыкву, залить горячим бульоном, чтобы он полностью покрывал курицу и овощи.
  10. Добавить в кускус соль, немного растительного масла и воды.
  11. Растереть хорошо руками, чтобы каждая крупинка покрылась маслом и увлажнилась. 
  12. Насыпать кус-кус в крупное сито, поставить готовиться над курицей с овощами.
  13. Выложить на блюдо готовый кускус, сверху кладут мясо и овощи.
  14. Полить соусом, посыпать рубленой зеленью.
  15. Выложить лук и перец чили, украсить лимоном.

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Теги:марокканская кухня,кускус,курица,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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