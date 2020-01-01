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Классический лангет: быстрое блюдо к обеду

Сегодня, 10:50Комментариев:0
Французский рецепт приготовления говядины, обжаренной в льезоне из яйца.
Ингредиенты
  • Телятина 400 г
  • Яйца 1 шт
  • Майонез 1 ст.л.
  • Пшеничная мука 1/2 ст.л.
  • Растительное масло
  • Соль
  • Перец
Классический лангет: быстрое блюдо к обеду
Классический лангет: быстрое блюдо к обеду / pinterest.com

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Лангет в переводе с французского означает - язычок. По сути, внешний вид блюда действительно напоминает язык. А вот мясная основа для лангета - это преимущественно говядина или телятина. Мясо для лангета нужно нарезать длинными кусочками поперек мышц, а потом обжарить в панировке, масле или льезоне. Степень прожарки лангета также может быть разной, допускается мясо с кровью, а вот пересушивать лангет нельзя, иначе блюдо будет испорчено. Подают лангет также с соусом или подливой. Рецептов приготовления лангета довольно много, самый популярный вариант - по-французски, а именно с грибами и сыром. 

Предлагаем приготовить лангет по классическому рецепту. Необходимо использовать телятину, а именно внутренние поясничные мышцы. Лангет будем обмакивать в яично-майонезном льезоне. Средняя степень прожарки лангета - 15 минут.

Лангет - это быстрое и несложное в приготовлении блюдо, которое по-достоинству оценят все домашние. В качестве гарнира к лангету можно подать любые овощи и крупы. 

Классический лангет: быстрое блюдо к обеду
Классический лангет: быстрое блюдо к обеду
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Приготовление:

  1. Промыть и обсушить мясо, нарезать поперек волокон на узкие длинные кусочки толщиной до 1,5 см.
  2. Отбить слегка лангеты, натереть перцем и солью.
  3. Соединить в глубокой миске яйцо с майонезом, мукой
  4. Добавить в заправку соль и перец. Перемешать до однородности, чтобы не было комочков муки.
  5. Раскалить хорошо сковороду с растительным маслом.  
  6. Обмакивать лангеты в приготовленный льезон из яйца, выкладывать на сковороду.
  7. Жарить с двух сторон до зарумянивания и готовности на среднем огне по 8 мин с каждой стороны.  

Ранее мы писали, как приготовить закусочный торт из говяжьей печени. 

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Теги:мясо,говядина,мясные блюда,обед,мясо по-французски,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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