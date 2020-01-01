Спаржа по-корейски в домашних условиях

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Спаржа - для многих довольно незнакомый овощ, а значит попробовать и оценить его вкусовые качества посчастливилось не всем. Есть и другая часть населения, которая время от времени наслаждается тонким вкусом блюд из спаржи. Важно научиться выбирать свежий овощ. Спаржа бывает зеленой, белой и фиолетовой. Зеленую спаржу собирают круглогодично, а вот белая - сезонный вид спаржи, сбор которой приходится с марта по июнь. Белая спаржа обладает очень нежным вкусом. Самый редкий вид - фиолетовая спаржа, с горьковатым привкусом.
О пользе спаржи знали еще древние римляне, которые использовали в целебных целях семена и корневища растения. Впоследствии побеги куста стали использовать в пищу. Химический состав спаржи богат ценными витаминами (A, C, B1, B2 и Е) и минералами (кальций, фосфор, калий, медь, магния, железо и цинк). Спаржа также известна как диетический продукт - всего 180 ккал на 100 гр. и способствует выведению шлаков из организма.
Стоит покупать побеги с сухими и твердыми срезами, плотными головками. Перед приготовлением у зеленой спаржи отрезают часть корешка, а у белой спаржи надо очистить нижнюю часть стеблей. В кулинарии спаржу готовят по-всякому, стоит отметить, что процесс этот очень быстрый. Овощ хорошо сочетается с разными соусами, может выступать не только гарниром, но и самодостаточным блюдом. Употреблять спаржу можно как в горячем, так и в холодном виде, а главное - ее разрешается есть руками.
Предлагаем приготовить спаржу в остром маринаде, по-корейски, получается ароматное закусочное блюдо.
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Приготовление:
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