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Как приготовить вкусную пикантную закуску, которая прекрасно подойдет как дополнение к мясу и кашам.

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Спаржа - для многих довольно незнакомый овощ, а значит попробовать и оценить его вкусовые качества посчастливилось не всем. Есть и другая часть населения, которая время от времени наслаждается тонким вкусом блюд из спаржи. Важно научиться выбирать свежий овощ. Спаржа бывает зеленой, белой и фиолетовой. Зеленую спаржу собирают круглогодично, а вот белая - сезонный вид спаржи, сбор которой приходится с марта по июнь. Белая спаржа обладает очень нежным вкусом. Самый редкий вид - фиолетовая спаржа, с горьковатым привкусом.

О пользе спаржи знали еще древние римляне, которые использовали в целебных целях семена и корневища растения. Впоследствии побеги куста стали использовать в пищу. Химический состав спаржи богат ценными витаминами (A, C, B1, B2 и Е) и минералами (кальций, фосфор, калий, медь, магния, железо и цинк). Спаржа также известна как диетический продукт - всего 180 ккал на 100 гр. и способствует выведению шлаков из организма.

Стоит покупать побеги с сухими и твердыми срезами, плотными головками. Перед приготовлением у зеленой спаржи отрезают часть корешка, а у белой спаржи надо очистить нижнюю часть стеблей. В кулинарии спаржу готовят по-всякому, стоит отметить, что процесс этот очень быстрый. Овощ хорошо сочетается с разными соусами, может выступать не только гарниром, но и самодостаточным блюдом. Употреблять спаржу можно как в горячем, так и в холодном виде, а главное - ее разрешается есть руками.

Предлагаем приготовить спаржу в остром маринаде, по-корейски, получается ароматное закусочное блюдо.

Спаржа по-корейски в домашних условиях pinterest.com

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Приготовление:

Обрезать хвостики и острые кончики у спаржевой фасоли. Бланшировать 7 минут. Вынуть из сковороды, поместить в миску с очень холодной водой, чтобы фасоль не утратила свой ярко-зеленый цвет. Разогреть в большой сковороде оливковое масло, выложить мелко рубленый чеснок и фасоль. Обжаривать быстро минуту. Поместить в салатник, добавить уксус, щепотку сахара, чили и кориандр, посолить. Перемешать, дать настояться в течение часа.

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