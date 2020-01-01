Ягодный мохито: лучшие рецепты освежающего напитка

На улице жарко, а это значит, что самое время освежиться витаминным освежающим напитком с сезонной ягодой .

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Летним знойным днём больше всего хочется охладиться, выпить чего-то освежающего. Идеальный вариант - мохито. Напиток впервые появился на Кубе в XIX веке, но придумали его американцы, работающие на острове во времена «сухого закона».

Этот напиток универсален, ведь может быть как алкогольным, так и безалкогольным - нохито. Рецептов приготовления мохито в кулинарии довольно много. Для приготовления варианта с алкоголем, необходимо запастись ромом, газированной водой, лаймом, мятой и тростниковым сахаром. Иногда вместо рома используют обычную водку. Основными ингредиентами безалкогольного мохито станут - лайм и мята. При этом последнюю необходимо тщательно растереть. Безалкогольный мохито можно давать детям.

Предлагаем приготовить мохито по одному из трех самых популярных рецептов - клубничный мохито, малиновый и вишневый. Чтобы мохито получилось вкуснее, можно использовать вместо сахара сахарный сироп (вода и сахар в пропорции 1:1). Лед для мохито необходим измельченный. Для этого лед складывают в плотный полиэтиленовый пакет, который нужно обернуть полотенцем. Затем побить его скалкой, пока лед не станет мелкой крошкой.

1. Клубничный мохито

Это замечательный вариант классического мохито с интригующей ноткой спелой клубники.

Клубничный мохито depositphotos.com

Ингредиенты:

мята - 2-3 веточки

лайм - 1 шт.

тростниковый сахар - 1 ч.л.

клубника - 2-3 шт.

светлый ром - 50 мл

клубничный сироп или ликер - 20 мл

содовая или спрайт - 100 мл

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Приготовление

Разрезать лайм на 6 долек и выжать из него сок руками. Сразу залить сахар жидкостью, чтобы он начал растворяться. Нарезать клубнику. Положить в стакан 3 шкурки, клубнику, мяту. Размять ложкой. Измельчить 10-15 кусочков льда и получившейся крошкой льда, наполнить стакан с лаймом и мятой. Налить клубничный сироп или ликер. Поднять мяту и клубнику ложкой со дна, распределить по всему объему стакана. Налить сверху спрайт. Украсить напиток можно долькой лайма, спиралькой из лаймовой кожуры, клубникой, веточкой мяты.

2. Малиновый мохито

Мохито с малиной – отличный коктейль для летней вечеринки на свежем воздухе!.

Ингредиенты:

светлый ром - 50 мл

спрайт - 70 мл

малина -10 ягод

мята - 2-3 веточки

лайм - 3-4 дольки

лед - по вкусу

Малиновый мохито depositphotos.com

Приготовление:

Размять лайм, листья мяты и малину в хайболле. Засыпать доверху дробленым льдом. Налить в стакан ром, спрайт, Перемешать содержимое стакана барной ложкой. Украсить коктейль веточкой мяты и свежими ягодами малины.

3. Вишневый мохито

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Вишня придаст коктейлю приятную кислинку и свежий летний аромат.

Ингредиенты:

вишня без косточек - 1 стакан

мята - несколько веточек

сахар - 50 г

сок лайма

цедра лайма

лед - 2 стакана

ром - полстакана

газированная вода -1 стакан

Вишневый мохито depositphotos.com

Приготовление:

Смешать в блендере вишню, мяту, цедру и сок лайма, сахар и лед. Добавить ром, газировку, остальной лед. Тщательно взбить все в блендере. Подавать, разлив порционно по бокалам.

Ранее мы писали, как приготовить домашнее мороженое.

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