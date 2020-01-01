Ягодный мохито: лучшие рецепты освежающего напитка
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Летним знойным днём больше всего хочется охладиться, выпить чего-то освежающего. Идеальный вариант - мохито. Напиток впервые появился на Кубе в XIX веке, но придумали его американцы, работающие на острове во времена «сухого закона».
Этот напиток универсален, ведь может быть как алкогольным, так и безалкогольным - нохито. Рецептов приготовления мохито в кулинарии довольно много. Для приготовления варианта с алкоголем, необходимо запастись ромом, газированной водой, лаймом, мятой и тростниковым сахаром. Иногда вместо рома используют обычную водку. Основными ингредиентами безалкогольного мохито станут - лайм и мята. При этом последнюю необходимо тщательно растереть. Безалкогольный мохито можно давать детям.
Предлагаем приготовить мохито по одному из трех самых популярных рецептов - клубничный мохито, малиновый и вишневый. Чтобы мохито получилось вкуснее, можно использовать вместо сахара сахарный сироп (вода и сахар в пропорции 1:1). Лед для мохито необходим измельченный. Для этого лед складывают в плотный полиэтиленовый пакет, который нужно обернуть полотенцем. Затем побить его скалкой, пока лед не станет мелкой крошкой.
1. Клубничный мохито
Это замечательный вариант классического мохито с интригующей ноткой спелой клубники.
Ингредиенты:
- мята - 2-3 веточки
- лайм - 1 шт.
- тростниковый сахар - 1 ч.л.
- клубника - 2-3 шт.
- светлый ром - 50 мл
- клубничный сироп или ликер - 20 мл
- содовая или спрайт - 100 мл
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Приготовление
- Разрезать лайм на 6 долек и выжать из него сок руками.
- Сразу залить сахар жидкостью, чтобы он начал растворяться.
- Нарезать клубнику.
- Положить в стакан 3 шкурки, клубнику, мяту. Размять ложкой.
- Измельчить 10-15 кусочков льда и получившейся крошкой льда, наполнить стакан с лаймом и мятой.
- Налить клубничный сироп или ликер.
- Поднять мяту и клубнику ложкой со дна, распределить по всему объему стакана.
- Налить сверху спрайт.
- Украсить напиток можно долькой лайма, спиралькой из лаймовой кожуры, клубникой, веточкой мяты.
2. Малиновый мохито
Мохито с малиной – отличный коктейль для летней вечеринки на свежем воздухе!.
Ингредиенты:
- светлый ром - 50 мл
- спрайт - 70 мл
- малина -10 ягод
- мята - 2-3 веточки
- лайм - 3-4 дольки
- лед - по вкусу
Приготовление:
- Размять лайм, листья мяты и малину в хайболле.
- Засыпать доверху дробленым льдом.
- Налить в стакан ром, спрайт,
- Перемешать содержимое стакана барной ложкой.
- Украсить коктейль веточкой мяты и свежими ягодами малины.
3. Вишневый мохито
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Вишня придаст коктейлю приятную кислинку и свежий летний аромат.
Ингредиенты:
- вишня без косточек - 1 стакан
- мята - несколько веточек
- сахар - 50 г
- сок лайма
- цедра лайма
- лед - 2 стакана
- ром - полстакана
- газированная вода -1 стакан
Приготовление:
- Смешать в блендере вишню, мяту, цедру и сок лайма, сахар и лед.
- Добавить ром, газировку, остальной лед.
- Тщательно взбить все в блендере.
- Подавать, разлив порционно по бокалам.
Ранее мы писали, как приготовить домашнее мороженое.
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