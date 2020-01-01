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Ягодный мохито: лучшие рецепты освежающего напитка

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На улице жарко, а это значит, что самое время освежиться витаминным освежающим напитком с сезонной ягодой .
Ягодный мохито: лучшие рецепты освежающего напитка
Ягодный мохито: лучшие рецепты освежающего напитка
depositphotos.com

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Летним знойным днём больше всего хочется охладиться, выпить чего-то освежающего. Идеальный вариант - мохито. Напиток впервые появился на Кубе в XIX веке, но придумали его американцы, работающие на острове во времена «сухого закона».

Этот напиток универсален, ведь может быть как алкогольным, так и безалкогольным - нохито. Рецептов приготовления мохито в кулинарии довольно много. Для приготовления варианта с алкоголем, необходимо запастись ромом, газированной водой, лаймом, мятой и тростниковым сахаром. Иногда вместо рома используют обычную водку. Основными ингредиентами безалкогольного мохито станут - лайм и мята. При этом последнюю необходимо тщательно растереть. Безалкогольный мохито можно давать детям. 

Предлагаем приготовить мохито по одному из трех самых популярных рецептов - клубничный мохито, малиновый и вишневый. Чтобы мохито получилось вкуснее, можно использовать вместо сахара сахарный сироп (вода и сахар в пропорции 1:1). Лед для мохито необходим измельченный. Для этого лед складывают в плотный полиэтиленовый пакет, который нужно обернуть полотенцем. Затем побить его скалкой, пока лед не станет  мелкой крошкой.

1. Клубничный мохито

Это замечательный вариант классического мохито с интригующей ноткой спелой клубники. 

Клубничный мохито
Клубничный мохито
depositphotos.com

Ингредиенты:

  • мята - 2-3 веточки
  • лайм - 1 шт. 
  • тростниковый сахар - 1 ч.л.
  • клубника - 2-3 шт.
  • светлый ром - 50 мл
  • клубничный сироп или ликер - 20 мл
  • содовая или спрайт - 100 мл

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Приготовление

  1. Разрезать лайм на 6 долек и выжать из него сок руками.
  2. Сразу залить сахар жидкостью, чтобы он начал растворяться. 
  3. Нарезать клубнику. 
  4. Положить в стакан 3 шкурки, клубнику, мяту. Размять ложкой. 
  5. Измельчить 10-15 кусочков льда и получившейся крошкой льда, наполнить стакан с лаймом и мятой.
  6. Налить клубничный сироп или ликер. 
  7. Поднять мяту и клубнику ложкой со дна, распределить по всему объему стакана.
  8. Налить сверху спрайт.
  9. Украсить напиток можно долькой лайма, спиралькой из лаймовой кожуры, клубникой, веточкой мяты.

2. Малиновый мохито

Мохито с малиной – отличный коктейль для летней вечеринки на свежем воздухе!.

Ингредиенты:

  • светлый ром - 50 мл
  • спрайт - 70 мл
  • малина -10 ягод
  • мята - 2-3 веточки
  • лайм - 3-4 дольки
  • лед - по вкусу

Малиновый мохито
Малиновый мохито
depositphotos.com

Приготовление:

  1. Размять лайм, листья мяты и малину в хайболле.
  2. Засыпать доверху дробленым льдом. 
  3. Налить в стакан ром, спрайт, 
  4. Перемешать содержимое стакана барной ложкой.
  5. Украсить коктейль веточкой мяты и свежими ягодами малины. 

3. Вишневый мохито

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Вишня придаст коктейлю приятную кислинку и свежий летний аромат.

Ингредиенты:

  • вишня без косточек - 1 стакан
  • мята - несколько веточек
  • сахар - 50 г
  • сок лайма 
  • цедра лайма
  • лед - 2 стакана
  • ром -  полстакана
  • газированная вода -1 стакан

Вишневый мохито
Вишневый мохито
depositphotos.com

Приготовление:

  1. Смешать в блендере вишню, мяту, цедру и сок лайма, сахар и лед.
  2. Добавить ром, газировку, остальной лед.
  3. Тщательно взбить все в блендере.
  4. Подавать, разлив порционно по бокалам. 

Ранее мы писали, как приготовить домашнее мороженое. 

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Теги: мохито, ягоды, летние напитки, летние коктейли, мята, освежающие напитки, алкогольные коктейли
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Источник: IVONА bigmir)net

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