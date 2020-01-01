Рецепт смузи из клубники и черешен от Юлии Панковой

Ведущая поделилась рецептом охлаждающего напитка.

Как приготовить смузи из клубники и черешни? pinterest.com

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Приготовить вкусный и питательный смузи из фруктов - под силу каждому. Ведь уже появилось множество ягод. Экспериментировать с коктейлем можно исходя из потребностей и вкусовых пристрастий: для витаминной «зарядки», повышение иммунитета, улучшение качества кожи. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова делится своим любимым рецептом смузи.

– Люблю версию классического Милкшейк, - рассказывает Юля. - В каком главным компонентом является не молоко, а фрукты, ягоды, иногда и овощи. Сейчас сезон черешни и клубники. Рекомендую именно из них приготовить охлаждающий смузи.

Как приготовить смузи из клубники и черешни? Пресс-служба

150 г - клубники

165 г - черешни

1 стакан молока

щепотку ванили

Приготовление:

Молоко хорошо охладите. Ягоды вымойте и дайте стечь воде. Черешню очистить от косточек. Составьте ягоды в чашу блендера и залейте молоком. Взбиваем в однородную массу. Добавьте ванилин и взбейте еще раз. Разлейте в высокие стаканы и подавайте

Приятного тебе аппетита!

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