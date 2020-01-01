Рецепт смузи из клубники и черешен от Юлии Панковой
Ведущая поделилась рецептом охлаждающего напитка.
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Приготовить вкусный и питательный смузи из фруктов - под силу каждому. Ведь уже появилось множество ягод. Экспериментировать с коктейлем можно исходя из потребностей и вкусовых пристрастий: для витаминной «зарядки», повышение иммунитета, улучшение качества кожи. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова делится своим любимым рецептом смузи.
– Люблю версию классического Милкшейк, - рассказывает Юля. - В каком главным компонентом является не молоко, а фрукты, ягоды, иногда и овощи. Сейчас сезон черешни и клубники. Рекомендую именно из них приготовить охлаждающий смузи.
Ингредиенты:
- 150 г - клубники
- 165 г - черешни
- 1 стакан молока
- щепотку ванили
Приготовление:
- Молоко хорошо охладите.
- Ягоды вымойте и дайте стечь воде.
- Черешню очистить от косточек.
- Составьте ягоды в чашу блендера и залейте молоком. Взбиваем в однородную массу.
- Добавьте ванилин и взбейте еще раз.
- Разлейте в высокие стаканы и подавайте
Приятного тебе аппетита!
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