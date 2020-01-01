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Рецепт смузи из клубники и черешен от Юлии Панковой

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Ведущая поделилась рецептом охлаждающего напитка.
Как приготовить смузи из клубники и черешни?
Как приготовить смузи из клубники и черешни?
pinterest.com

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Приготовить вкусный и питательный смузи из фруктов - под силу каждому. Ведь уже появилось множество ягод. Экспериментировать с коктейлем можно исходя из потребностей и вкусовых пристрастий: для витаминной «зарядки», повышение иммунитета, улучшение качества кожи. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова делится своим любимым рецептом смузи.

– Люблю версию классического Милкшейк, - рассказывает Юля. - В каком главным компонентом является не молоко, а фрукты, ягоды, иногда и овощи. Сейчас сезон черешни и клубники. Рекомендую именно из них приготовить охлаждающий смузи.

Как приготовить смузи из клубники и черешни?
Как приготовить смузи из клубники и черешни?
Пресс-служба

Ингредиенты:

  • 150 г - клубники
  • 165 г - черешни
  • 1 стакан молока
  • щепотку ванили

Приготовление:

  1. Молоко хорошо охладите.
  2. Ягоды вымойте и дайте стечь воде.
  3. Черешню очистить от косточек.
  4. Составьте ягоды в чашу блендера и залейте молоком. Взбиваем в однородную массу.
  5. Добавьте ванилин и взбейте еще раз.
  6. Разлейте в высокие стаканы и подавайте

Приятного тебе аппетита!

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Теги: смузи
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