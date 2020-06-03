Консервирование черешни: ТОП-3 простых рецепта
Ivona подготовила подборку простых рецептов заготовок из черешни на зиму.
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Из черешни можно приготовить разнообразные заготовки на зиму: компоты, варенье, джем и конфитюр. Для консервирования отбирают только спелые черешни темной или светло-желтой окраски, которые созрели на дереве.
В черешне содержится мало кислоты, поэтому при приготовлении компотов в сахарный сироп часто добавляют лимонную кислоту, сок лимона или других кислых ягод.
- Варенье из черешни с косточками
Ингредиенты:
- 1 кг черешни
- 1 кг сахара
- 1 стакан воды
- 5 г ванильного сахара
- 1 г лимонной кислоты.
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Приготовление: Черешню очистить от плодоножек и удалить поврежденные плоды. Затем промыть ягоды, дать стечь воде, выложить в эмалированную кастрюлю, залить кипящим сахарным сиропом и варить в два приема с перерывом между варками в 5 часов. В конце второй варки добавить в варенье ванильный сахар и лимонную кислоту. После второй варки горячее варенье расфасовать в сухие стерильные банки, наполняя их на 1/2 см ниже верха горлышка, накрыть подготовленными крышками, укупорить и охладить.
- Компот из черешни на зиму
Ингредиенты:
- Черешня
На 1 л сиропа:
- 300 г сахара
- 800 мл воды.
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Приготовление: Для компота лучше использовать крупные ягоды. Вымыть ягоды и насыпать поплотнее в банки. Залить ягоды горячим сахарным сиропом до верха банки или бутылки. Банки закрыть прокипяченными крышками и поставить в нагретую до 85 °С воду. Стерилизовать в зависимости от размера банок 15-30 минут, затем закупорить и охладить.
- Конфитюр из черешни
Ингредиенты:
- 1 кг черешни или вишни
- 600 г сахара
- сок 1 лимона
- 1 яблоко.
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Приготовление: Из черешни вынуть косточки.Положить ягоды в кастрюлю вместе с сахаром и соком лимона, довести до кипения и на среднем огне варить 10 минут, помешивая время от времени. Вынуть ягоды из сиропа.
Яблоко почистить и порезать на дольки. Варить оставшийся сироп с кусочками яблока до уменьшения его объема вдвое. Вернуть черешню в сироп и пюрировать с помощью блендера.
Полученную массу снова довести до кипения и готовить на небольшом огне, помешивая, около 10 минут. Готовый конфитюр сразу же вылить в подготовленные стерилизованные банки, закрыть крышками. Перевернуть банки вниз горлышком и укутать до полного остывания.
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