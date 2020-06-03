Консервирование черешни: ТОП-3 простых рецепта

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Ivona подготовила подборку простых рецептов заготовок из черешни на зиму.

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Из черешни можно приготовить разнообразные заготовки на зиму: компоты, варенье, джем и конфитюр. Для консервирования отбирают только спелые черешни темной или светло-желтой окраски, которые созрели на дереве.

В черешне содержится мало кислоты, поэтому при приготовлении компотов в сахарный сироп часто добавляют лимонную кислоту, сок лимона или других кислых ягод.

Варенье из черешни с косточками

Ингредиенты:

1 кг черешни

1 кг сахара

1 стакан воды

5 г ванильного сахара

1 г лимонной кислоты.

Варенье из черешни с косточками pinterest.com

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Приготовление: Черешню очистить от плодоножек и удалить поврежденные плоды. Затем промыть ягоды, дать стечь воде, выложить в эмалированную кастрюлю, залить кипящим сахарным сиропом и варить в два приема с перерывом между варками в 5 часов. В конце второй варки добавить в варенье ванильный сахар и лимонную кислоту. После второй варки горячее варенье расфасовать в сухие стерильные банки, наполняя их на 1/2 см ниже верха горлышка, накрыть подготовленными крышками, укупорить и охладить.

Компот из черешни на зиму

Ингредиенты:

Черешня

На 1 л сиропа:

300 г сахара

800 мл воды.

Компот из черешни pinterest.com

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Приготовление: Для компота лучше использовать крупные ягоды. Вымыть ягоды и насыпать поплотнее в банки. Залить ягоды горячим сахарным сиропом до верха банки или бутылки. Банки закрыть прокипяченными крышками и поставить в нагретую до 85 °С воду. Стерилизовать в зависимости от размера банок 15-30 минут, затем закупорить и охладить.

Конфитюр из черешни

Ингредиенты:

1 кг черешни или вишни

600 г сахара

сок 1 лимона

1 яблоко.

Конфитюр из черешни pinterest.com

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Приготовление: Из черешни вынуть косточки.Положить ягоды в кастрюлю вместе с сахаром и соком лимона, довести до кипения и на среднем огне варить 10 минут, помешивая время от времени. Вынуть ягоды из сиропа.

Яблоко почистить и порезать на дольки. Варить оставшийся сироп с кусочками яблока до уменьшения его объема вдвое. Вернуть черешню в сироп и пюрировать с помощью блендера.

Полученную массу снова довести до кипения и готовить на небольшом огне, помешивая, около 10 минут. Готовый конфитюр сразу же вылить в подготовленные стерилизованные банки, закрыть крышками. Перевернуть банки вниз горлышком и укутать до полного остывания.

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