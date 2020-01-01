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Чтобы приготовить вкусное и оригинальное лакомство - вам понадобится всего пару ингредиентов.

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Джем - в переводе с английского означает “желеобразная масса”, которая получается путем уваривания фруктов или ягод вместе с сахаром. Джемы могут быть разной консистенции - густые и жидкие, однородные либо с кусочками фруктов. Чтобы сохранить витамины, в ягоды не добавляют воду и варят джем быстрее. Клубничный джем универсальный в использовании, его можно просто есть ложкой, намазывать на тосты или хлеб, поливать им блины и оладьи, делать прослойку для тортов. Добавляют клубничный джем в мороженое, муссы, суфле, коктейли.

Известны два способа желирования - с добавлением сахара либо с сахаром и пектином (желфиксом, агар-агаром). Если готовить джем только с сахаром, то на килограмм ягод понадобится около 800 гр. сахара. При добавлении пектина, количество сахара можно уменьшить до 600 гр. Для улучшения вкусовых качеств в джем добавляют лимонный сок.

Клубничный джем с мятой

Мы предлагаем приготовить клубничный джем с мятой. Мята придаст джему пикантности, свежести и приятный ментоловый привкус. Можно добавить в джем и базилик.

Клубничный джем с мятой: необычный рецепт depositphotos.com

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Приготовление:

Залить мяту стаканом кипятка, оставить на час. Промыть и обсушить клубнику, очистить от хвостиков. Разрезать ягоды пополам вдоль. Процедить отвар, вылить в кастрюлю. Добавить сахар, перемешать, довести до кипения. Добавить в сироп ягоды, лимонный сок и снова довести до кипения. Добавить пектин (конфитюр), кипятить джем примерно минуту, снимая пену. Разлить джем по стерилизованным банкам. Закатать джем, перевернуть и укутать теплым одеялом на сутки.

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