Клубничный джем с мятой: необычный рецепт

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Джем - в переводе с английского означает “желеобразная масса”, которая получается путем уваривания фруктов или ягод вместе с сахаром. Джемы могут быть разной консистенции - густые и жидкие, однородные либо с кусочками фруктов. Чтобы сохранить витамины, в ягоды не добавляют воду и варят джем быстрее. Клубничный джем универсальный в использовании, его можно просто есть ложкой, намазывать на тосты или хлеб, поливать им блины и оладьи, делать прослойку для тортов. Добавляют клубничный джем в мороженое, муссы, суфле, коктейли.
Известны два способа желирования - с добавлением сахара либо с сахаром и пектином (желфиксом, агар-агаром). Если готовить джем только с сахаром, то на килограмм ягод понадобится около 800 гр. сахара. При добавлении пектина, количество сахара можно уменьшить до 600 гр. Для улучшения вкусовых качеств в джем добавляют лимонный сок.
Мы предлагаем приготовить клубничный джем с мятой. Мята придаст джему пикантности, свежести и приятный ментоловый привкус. Можно добавить в джем и базилик.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить земляничное желе.
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